Algunos peruanos llevan nombres que parecen sacados de una película de terror. Según una publicación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 589 personas en el país se llaman Demian, mientras que otras 276 fueron registradas con el nombre de Merlina.

La lista también incluye nombres de personajes conocidos del cine de miedo, como Catrina, con 234 registros; Carrie, con 223; y Anabelle, con 203.

Estas denominaciones forman parte de los datos difundidos por la entidad bajo el título El mejor disfraz está en su nombre.

Entre los nombres menos frecuentes aparecen Hannibal, con 26 personas; Lucifer, con 15; Frankenstein, con ocho; y Krueger y Joker, con siete registros cada uno. También figuran Linda Blair, con cuatro personas, y Chucky y Ritual, con un registro respectivamente.