El largometraje documental “El viaje al origen del Kené”, dirigido por el cineasta amazónico Rodolfo Arrascue, se estrenará este domingo 15 de noviembre en la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, en Lima. La producción presenta la historia de dos mujeres indígenas que llevaron sus tradiciones artísticas desde las comunidades del río Ucayali hasta las calles de la capital peruana.

La película, protagonizada por Olinda Silvano y Olga Mori, retrata sus experiencias de migración, lucha y perseverancia para encontrar nuevas oportunidades para sus familias, sin perder el vínculo con sus raíces culturales.

Ambas artistas forman parte de las primeras familias que fundaron la comunidad de Cantagallo, ubicada junto al río Rímac. En Lima, trasladaron el kené, una expresión artística ancestral aprendida de sus abuelas, a murales que actualmente forman parte del paisaje urbano.

¿Qué es el kené y por qué es importante para el pueblo shipibo-konibo?

El kené es una manifestación artística tradicional del pueblo shipibo-konibo que se caracteriza por patrones geométricos de líneas laberínticas, cruces y rombos. Estos diseños están presentes en telas bordadas, cerámicas y prendas de vestir, así como en murales de distintas calles de Lima.

Tradicionalmente, los diseños se elaboran con tintes naturales, principalmente en tonos oscuros sobre fondos claros, aunque en la actualidad también se utilizan colores más intensos.

En 2008, el Estado peruano declaró al kené Patrimonio Cultural de la Nación, en reconocimiento a su valor como expresión de la identidad, los conocimientos y la cosmovisión del pueblo shipibo-konibo.

“El kené es un arte amazónico que representa la cosmología del pueblo shipibo-konibo: los ríos, los bosques y las conexiones de la naturaleza. Junto con los ícaros, representa también la espiritualidad de la Amazonía”, señaló el director Rodolfo Arrascue.

Olinda Silvano y Olga Mori: historias de migración e identidad

El documental también muestra los distintos caminos que siguieron sus protagonistas después de migrar hacia Lima.

Olinda Silvano regresa a Paoyhan, su comunidad natal en el Bajo Ucayali, para reencontrarse con los orígenes de su arte y las tradiciones que marcaron su vida.

Por su parte, Olga Mori, después de vivir más de diez años en Cantagallo, retornó con su familia a Pucallpa, aunque continúa viajando a Lima en busca de oportunidades laborales.

Junto a ellas aparece Ronin Koshi, hijo de Olinda Silvano y uno de los pocos hombres que practican el kené en Lima, quien representa la continuidad de esta tradición entre las nuevas generaciones.

Película combina arte amazónico, animación e inteligencia artificial

El proyecto cinematográfico comenzó en 2016, cuando Rodolfo Arrascue conoció a Olinda Silvano y Olga Mori en Cantagallo. Desde entonces, la producción se desarrolló en diálogo con sus protagonistas, quienes participaron en la construcción del relato documental.

Las secuencias animadas fueron realizadas con la colaboración de artistas shipibo-konibo. Además, para el segmento final, dedicado a imaginar el futuro del kené, el equipo incorporó imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

La producción obtuvo un reconocimiento en el marco de los estímulos de cine de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura y se ha presentado en festivales cinematográficos del Perú, Chile, Ecuador y España.

“Espero que el espectador se lleve la espiritualidad que hay en la selva, la valoración por el kené, el valor de la mujer indígena que lucha por su identidad y la conciencia de que necesitamos cuidar nuestra Amazonía”, afirmó Arrascue.

¿Cuándo y dónde se estrena “El viaje al origen del Kené” en Lima?

El estreno se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026 en la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, donde se desarrollará una programación cultural que comenzará a las 2:00 p. m. con comida típica y talleres de kené y bisutería.

La proyección del documental está programada para las 6:00 p. m. Posteriormente, la película tendrá funciones en espacios culturales y universitarios de Lima, algunas de ellas con ingreso gratuito.

Centro Cultural PUCP

El Cine del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) contará con las siguientes funciones:

Jueves 19 de noviembre: 6:30 p. m.

Sábado 21 de noviembre: 4:00 p. m.

Miércoles 25 de noviembre: 6:00 p. m.

Viernes 27 de noviembre: 8:30 p. m.

Miércoles 2 de diciembre: 9:00 p. m.

Viernes 4 de diciembre: 5:00 p. m.

Las entradas estarán disponibles en boletería y en la plataforma www.ccpucpencasa.com.

Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura

La sala, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, en San Borja, ofrecerá funciones con entrada libre:

Viernes 20 de noviembre: 7:00 p. m.

Sábado 21 de noviembre: 5:00 y 7:00 p. m.

Domingo 22 de noviembre: 5:00 y 7:00 p. m.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

La película también se proyectará en dos sedes universitarias:

Campus Monterrico, Auditorio Bancalari: viernes 20 de noviembre, a la 1:00 p. m.

viernes 20 de noviembre, a la 1:00 p. m. Campus San Miguel, Aula Magna: jueves 26 de noviembre, a las 7:00 p. m., con inscripción previa.

Documental realizará gira nacional por distintas regiones

Después de su estreno en Lima, “El viaje al origen del Kené” iniciará una gira nacional que contempla presentaciones en Pucallpa, San Martín, Madre de Dios, Tingo María y Amazonas, así como en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Piura y Trujillo.

La película es una producción de Casa Luz Films y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú, The Power Plant Contemporary Art Gallery, Wapatah Centre for Indigenous Visual Knowledge de OCAD University, la Asociación de Cineastas de la Amazonía Peruana (ACAPE) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La agencia Rama Comunica participa como media partner.

Las fechas de las próximas presentaciones y actividades serán difundidas a través de las cuentas de Instagram @casaluzfilms y @elviajealkenefilm.