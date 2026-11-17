La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) busca trasladar temporalmente la locomotora histórica del Parque del Tren, en el sector de Ferroviarios y Obando, hacia la Plaza de Armas para incorporarla a la decoración navideña. La alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, explicó que la intención es solicitarla en calidad de préstamo para que los niños y turistas puedan tomarse fotografías durante las celebraciones de fin de año.

La autoridad precisó que la propuesta contempla realizar el mantenimiento de la locomotora y acondicionar el parque donde actualmente permanece. Para ello, indicó que envió a un funcionario municipal a reunirse con los vecinos y solicitar su autorización, aunque reconoció que las primeras coordinaciones no se realizaron con suficientes residentes.

La reunión se planteó luego de que los vecinos expresaran su rechazo al traslado y anunciaran una protesta. La alcaldesa sostuvo que la comuna no puede retirar el bien sin el consentimiento de quienes lo tienen bajo su cuidado.

“Nosotros queríamos hacer una Navidad inolvidable. No solo es el mantenimiento de la locomotora, sino también del parque”, manifestó Oscco al explicar que la iniciativa busca ofrecer un atractivo adicional para los niños y visitantes que lleguen al Centro Histórico durante las fiestas.

Asimismo, aseguró que la locomotora será devuelta antes de que termine su gestión municipal, el 29 de diciembre de 2030. La propuesta contempla que, mientras la máquina permanezca en la Plaza de Armas, la municipalidad se encargue de su mantenimiento y de mejorar las condiciones del parque.

Mientras tanto, un sector de vecinos de la zona convocaron para hoy una movilización contra la municipalidad de Arequipa, para evitar que la locomotora sea retirada de la zona.