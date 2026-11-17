El paro nacional de transportistas de carga pesada, convocado por 72 horas del 16 al 18 de noviembre, por el alza de combustibles y la falta de acuerdos con el Gobierno, tuvo un acatamiento parcial en Junín, a diferencia de regiones vecinas como Huancavelica y Huánuco, donde la medida también se hizo sentir.

En la región, solo una empresa que cubre la ruta Huancayo-Jauja suspendió sus operaciones. Su local, ubicado en el jirón Córdova N.° 574, permaneció cerrado.

“No habrá servicio durante tres días”, señalaron algunos conductores que se encontraban en el interior. Asimismo, indicaron que están a la expectativa de que más empresas de transporte se sumen a la medida de lucha y que sostendrán reuniones con sus representantes para evaluar las acciones a seguir.

El perjucio para decenas de viajeros

Los más afectados fueron los jóvenes universitarios, quienes tuvieron dificultades para encontrar vehículos y llegar a sus centros de estudio.

Ante la escasez de transporte público, las pocas unidades disponibles, entre minivanes y autos particulares, cobraban entre 15 y 20 soles por pasajero. Varios usuarios tuvieron que esperar por más tiempo o buscar alternativas para llegar a sus destinos.

El alza no respondería únicamente a la mayor demanda. En Jauja, un grupo de ciudadanos también bloqueó las vías como medida de protesta para exigir la culminación de una obra vial, complicando aún más el desplazamiento de pasajeros. Los conductores precisaron que la suspensión dependerá también de los acuerdos que adopten sus dirigentes en las próximas reuniones