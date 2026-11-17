Un accidente de tránsito dejó al menos una persona fallecida y otras dos heridas en la bajada Marbella de la Costa Verde, en el distrito de Magdalena del Mar. Según informó RPP, el hecho ocurrió durante la noche del lunes 16 de noviembre, cuando un camión de carga que transportaba material reciclable se despistó y chocó contra un poste de alta tensión.

🚨 Una intensa congestión vehicular se registra esta mañana en el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura de la subida Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar, debido a la volcadura de una furgoneta que transportaba material reciclado. https://t.co/L3IbmOezsT https://t.co/b7oRgmW4tg — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 17, 2026

Tras el fuerte impacto, la estructura eléctrica cayó sobre la cabina del vehículo pesado, donde viajaban las 3 personas afectadas. La emergencia fue reportada minutos después de las 11:00 p. m. y movilizó hasta 5 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender a las víctimas.

Uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar, mientras que los otros dos resultaron heridos. Según el reporte, uno de ellos fue trasladado inmediatamente a la Clínica San Gabriel, mientras que el tercero quedó atrapado entre la carrocería destrozada. Los bomberos realizaron labores de rescate y posteriormente lo evacuaron de emergencia a un centro de salud.

En cuanto a las causas del accidente, la Policía Nacional del Perú llegó a la zona y estableció un perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los bomberos y realizar las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se maneja la versión de que el conductor habría realizado una brusca maniobra para evitar chocar contra una motocicleta, lo que ocasionó que perdiera el control del camión. Sin embargo, esta hipótesis todavía debe ser corroborada oficialmente.