El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este lunes 16 de noviembre una serie de medidas económicas para recuperar la confianza de la población tras la crisis de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP). El mandatario garantizó el pago de pensiones y aguinaldos a unos 32.000 jubilados afectados por el cierre del banco.

Durante una conferencia de prensa en Asunción, al iniciar su segunda semana al frente del Gobierno, Alliana señaló que las autoridades buscan restablecer la estabilidad financiera y atender las necesidades de los ciudadanos perjudicados por la crisis bancaria.

“Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas”, afirmó el jefe de Estado, quien asumió la presidencia el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña.

Pedro Alliana garantiza pensiones y aguinaldos a 32.000 jubilados

El presidente paraguayo aseguró que los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos pagos se realizaban mediante Ueno Bank, recibirán sus haberes y aguinaldos entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre.

La medida busca atender a aproximadamente 32.000 beneficiarios que resultaron afectados por la paralización de las operaciones de la entidad financiera.

Alliana también informó que las autoridades identificaron preliminarmente activos sanos por unos 600 millones de dólares, que podrían contribuir a respaldar la devolución de los fondos previsionales comprometidos en el banco intervenido.

Sin embargo, la identificación de estos activos no significa que los recursos ya hayan sido recuperados o transferidos a las instituciones previsionales.

Ueno Bank: más de 1,8 millones de ahorristas recibieron pagos

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank el 3 de noviembre de 2026, después de detectar problemas graves en sus indicadores de solvencia. La decisión restringió el acceso a los depósitos de millones de clientes y desencadenó una crisis financiera y política.

Según cifras difundidas por las autoridades, más de 1,8 millones de depositantes recibieron aproximadamente 640 millones de dólares mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

El BCP informó que alrededor del 80 % de los depositantes había recuperado la totalidad de sus ahorros. No obstante, una proporción importante del dinero depositado en la entidad seguía pendiente de restitución, especialmente en cuentas que superaban los límites de cobertura.

La situación mantiene la incertidumbre entre otros clientes y entidades que depositaron recursos en el banco.

Santiago Peña fue destituido y detenido por escándalo bancario

La crisis de Ueno Bank provocó la destitución del expresidente paraguayo Santiago Peña, quien dejó el cargo el 6 de noviembre después de un juicio político aprobado por el Congreso.

Tras la decisión parlamentaria, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado y deberá completar el periodo presidencial hasta agosto de 2028.

La Fiscalía paraguaya investiga a Peña por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y decisiones que habrían favorecido a Ueno Bank, grupo financiero con el que mantuvo vínculos empresariales.

El exmandatario enfrenta imputaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Las autoridades judiciales también investigan la posible participación de exdirectivos del Banco Central del Paraguay.

Peña permanece bajo prisión preventiva y ha negado las irregularidades que se le atribuyen.

Gobierno ofrece colaboración a Fiscalía para investigar Ueno Bank

Pedro Alliana aseguró que su administración pondrá a disposición del Ministerio Público los recursos legalmente disponibles para esclarecer las irregularidades relacionadas con la entidad financiera.

La investigación busca determinar las responsabilidades de exfuncionarios, directivos bancarios y otras personas que pudieran haber participado en las operaciones cuestionadas.

En paralelo, el Gobierno enfrenta la presión de los ahorristas que todavía esperan recuperar sus depósitos. Este lunes, un grupo de manifestantes protestó frente a la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción, para exigir la devolución de sus recursos.

Las autoridades mantienen el proceso de recuperación de activos y restitución de depósitos, mientras continúan las investigaciones sobre el colapso de Ueno Bank.

Paraguay anuncia otras medidas para enfrentar crisis económica

Además de las acciones relacionadas con Ueno Bank, Alliana presentó disposiciones orientadas a aliviar los gastos de las familias paraguayas y reorganizar las prioridades presupuestarias del Gobierno.

Entre las medidas anunciadas figura la suspensión de los cortes de electricidad por falta de pago hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

También se permitirá refinanciar las deudas eléctricas hasta en 24 cuotas sin intereses ni recargos por mora. Por otra parte, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) aplicó una reducción de 300 guaraníes por litro en determinados combustibles.

El mandatario planteó además recortes de gastos administrativos y una reasignación de recursos hacia salud, educación y obras públicas, como parte de las primeras decisiones de su gestión.