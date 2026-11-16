La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este lunes 16 de noviembre que el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) representa tanto una oportunidad para enfrentar el calentamiento global como un riesgo por su elevado consumo de electricidad y agua. La alerta fue realizada durante la COP31, la conferencia mundial sobre cambio climático que se celebra en Antalya, Turquía.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), señaló que la expansión de esta tecnología debe estar acompañada de medidas para reducir sus emisiones contaminantes y evitar mayores costos energéticos para la población.

Durante la presentación del Compromiso de Antalya sobre Inteligencia Artificial, Stiell calificó estas tecnologías como un arma de doble filo y sostuvo que sus beneficios deben superar los costos ambientales y sociales asociados con su desarrollo.

ONU advierte sobre el consumo de electricidad y agua de la inteligencia artificial

El alto funcionario explicó que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, aumentar la eficiencia energética y facilitar acciones de adaptación al cambio climático.

Sin embargo, advirtió que los centros de datos utilizados para desarrollar y operar sistemas de IA necesitan grandes cantidades de electricidad y agua, especialmente para alimentar sus equipos informáticos y mantener sus sistemas de refrigeración.

Stiell también pidió a los directivos y consejos de administración de las grandes empresas tecnológicas alinear sus inversiones con los objetivos climáticos internacionales, especialmente mediante el uso de fuentes renovables de energía.

Centros de datos dependen del carbón y el gas natural

Según el informe Energy and AI de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el carbón representa aproximadamente el 30 % de la electricidad utilizada por los centros de datos a escala mundial.

Las energías renovables aportan el 27 %, mientras que el gas natural representa el 26 % y la energía nuclear el 15 %. Estas cifras corresponden a la composición de las fuentes de electricidad que abastecen físicamente estas instalaciones, no necesariamente a los contratos energéticos de sus operadores.

La AIE también calcula que los centros de datos consumieron cerca de 415 teravatios hora (TWh) de electricidad durante 2024, aproximadamente el 1,5 % del consumo eléctrico mundial. El crecimiento de la inteligencia artificial podría incrementar significativamente esta demanda durante los próximos años.

Turquía impulsa compromiso climático sobre inteligencia artificial en la COP31

Durante la conferencia celebrada en Antalya, el Gobierno de Turquía, junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), presentó el Antalya Artificial Intelligence Pledge, una iniciativa voluntaria para promover el desarrollo sostenible de la inteligencia artificial.

El ministro turco de Industria y Tecnología, Mehmet Fatih Kacir, informó que el documento había recibido 80 adhesiones de gobiernos, empresas, instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los países participantes figura Brasil, mientras que Estados Unidos y China no aparecen entre los firmantes iniciales. Tampoco figuran como adherentes directos gigantes tecnológicos como Nvidia, OpenAI, Anthropic o Google.

No obstante, la iniciativa cuenta con la participación del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), organización empresarial cuyos miembros incluyen a Amazon, Google y Meta. Esa participación no equivale a una adhesión individual de cada empresa.

¿Qué compromisos establece el acuerdo sobre IA y cambio climático?

El documento presentado por la presidencia turca de la COP31 establece cuatro áreas prioritarias para reducir la huella ambiental de la inteligencia artificial.

Entre ellas figuran aumentar el uso de electricidad de bajas o nulas emisiones en los centros de datos, mejorar la eficiencia en el consumo de agua y energía, y promover prácticas sostenibles durante el ciclo de vida de los sistemas tecnológicos.

También plantea desarrollar mecanismos estandarizados para medir y comunicar el impacto ambiental de la IA, así como fortalecer el acceso a tecnologías climáticas en países en desarrollo.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que los avances de esta iniciativa serán examinados anualmente durante las conferencias climáticas de Naciones Unidas hasta 2030.

Organizaciones ambientales cuestionan compromisos de las tecnológicas

Pese a los objetivos anunciados, organizaciones ambientalistas expresaron dudas sobre la capacidad del acuerdo voluntario para limitar las emisiones relacionadas con la expansión de los centros de datos.

Jill McArdle, responsable de campañas corporativas de la organización ambiental Beyond Fossil Fuels, advirtió que la iniciativa podría ofrecer una imagen de sostenibilidad a las grandes compañías tecnológicas sin exigir medidas suficientes para afrontar el impacto de sus instalaciones.

La organización reclamó mayor transparencia sobre el consumo eléctrico y de agua de cada centro de datos, además de garantías para evitar que la creciente demanda energética prolongue la dependencia de los combustibles fósiles.

El debate en la COP31 evidencia el desafío de aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para combatir el cambio climático sin que su infraestructura genere nuevas presiones sobre los recursos energéticos, hídricos y ambientales.