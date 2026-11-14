Ante las constantes observaciones y reclamos de numerosos comensales por las condiciones de higiene en establecimientos gastronómicos del sector El Chaco, en Paracas (Pisco), las autoridades realizaron un operativo inopinado de inspección a restaurantes y comercios de esta concurrida zona turística. La intervención busca garantizar la salubridad de los alimentos y proteger la salud de los cientos de visitantes nacionales y extranjeros que diariamente llegan a este emblemático destino.

Operativo municipal

Durante esta primera jornada de fiscalización, las autoridades detectaron serias falencias en materia de higiene y cumplimiento de las normas sanitarias en algunos establecimientos inspeccionados. Las observaciones evidenciadas generaron preocupación, considerando que la adecuada manipulación y conservación de los alimentos constituye una condición fundamental para brindar un servicio seguro y de calidad a los consumidores.

La intervención estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de Paracas, a través de la Subgerencia de Sanidad, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y la Gerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Área de Salud Ambiental del Hospital San Juan de Dios de Pisco. Las instituciones participantes realizaron las verificaciones correspondientes para identificar las deficiencias y exigir el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes.

Tras las inspecciones, los responsables de los establecimientos observados recibieron un plazo corto para subsanar las irregularidades detectadas. Según lo informado, en los próximos días las autoridades retornarán para verificar si se han levantado las observaciones; de persistir el incumplimiento, se procederá con las sanciones correspondientes, que podrían incluir la clausura de los locales, conforme a la normativa aplicable.

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