La Municipalidad Distrital de Salas intensificó los operativos inopinados de salubridad en establecimientos comerciales de Santa Cruz de Villacurí, con el objetivo de verificar las condiciones sanitarias y de conservación de los productos que son ofrecidos a la población.

Operativo en Villacurí

La intervención fue realizada a través de la Subgerencia de Licencias y Comercialización, como parte de las acciones orientadas a proteger la salud, el bienestar y la seguridad alimentaria de los vecinos del distrito.

Durante el operativo, el personal de fiscalización inspeccionó las condiciones de higiene de los establecimientos, el almacenamiento de los productos, las fechas de caducidad y la existencia del registro sanitario correspondiente en los productos de primera necesidad.

En el Comercial San José, los fiscalizadores encontraron productos con fecha de vencimiento expirada, otros sin fecha de caducidad y alimentos en estado de descomposición. Entre los productos observados se encontró queso con presencia de hongos. También se constató que parte de la mercadería se encontraba colocada directamente sobre el suelo, incumpliendo las condiciones mínimas de salubridad.

En la Tienda Maranata SAC, se encontró una congeladora en condiciones antihigiénicas, donde se almacenaban productos en estado de putrefacción. Además, se detectaron productos vencidos, mercadería sin fecha de vencimiento y ambientes con deficientes condiciones de limpieza.

En la Panadería Hermanos Huincho, la inspección permitió detectar la comercialización de productos sin registro sanitario. Asimismo, se verificó que el personal laboraba sin equipos de protección personal (EPP) y sin la indumentaria adecuada para desarrollar sus actividades.

Mientras tanto, en el local El Capo, el personal fiscalizador realizó una inspección en las áreas de cocina y almacenamiento, donde se identificaron deficiencias en las condiciones de salubridad y conservación de los alimentos.

Ante las infracciones detectadas, la municipalidad informó que procedió al decomiso y eliminación de los productos vencidos y aquellos que se encontraban en mal estado. También se aplicaron las medidas correctivas correspondientes y se entregaron actas con observaciones específicas a cada uno de los establecimientos intervenidos.

Los propietarios y administradores deberán levantar las observaciones dentro de los plazos establecidos por ley. La municipalidad advirtió que, de no subsanarse las deficiencias detectadas, se aplicarán las sanciones correspondientes, incluyendo la posibilidad de clausuras temporales o definitivas.

El operativo contó con la participación de la Subgerencia de Gestión Ambiental, Subgerencia de Defensa Civil, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Oficina de Asesoría Jurídica.

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