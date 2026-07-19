Dos establecimientos de venta de comida fueron clausurados por la Municipalidad Distrital de La Tinguiña durante recientes operativos inopinados de fiscalización, luego de que se detectaran graves deficiencias sanitarias que ponían en riesgo la salud de los consumidores.

Clausura temporal

Las intervenciones se realizaron en la cevichería “El Pajarito” y en el Chifa Oriental, donde los inspectores encontraron múltiples observaciones que motivaron el cierre inmediato de ambos locales conforme a la normativa vigente.

En la cevichería “El Pajarito”, los fiscalizadores hallaron cucarachas en la zona de preparación de alimentos, productos vencidos —como masas de wantán listas para ser utilizadas—, una liga de plástico dentro de un recipiente con aceite para cocinar, utensilios en pésimo estado y productos de limpieza almacenados junto a los ingredientes. Las autoridades señalaron que estas condiciones representaban un serio riesgo sanitario, por lo que se dispuso la clausura inmediata del establecimiento.

Durante otra intervención, esta vez en el Chifa Oriental, ubicado en la primera cuadra de la avenida México, los inspectores detectaron nuevas condiciones de insalubridad, entre ellas la presencia de cucarachas, excremento de roedores y otras observaciones sanitarias que también derivaron en la clausura del local. Con esta medida, ya son dos los restaurantes cerrados en menos de una semana como resultado de los operativos ejecutados por la comuna distrital.

La Municipalidad de La Tinguiña informó que estas acciones forman parte de un plan permanente de fiscalización orientado a proteger la salud pública y garantizar que los establecimientos de expendio de alimentos cumplan con las normas sanitarias. Asimismo, advirtió que los operativos continuarán desarrollándose en distintos negocios del distrito y exhortó a los propietarios a subsanar las observaciones para evitar sanciones administrativas.

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