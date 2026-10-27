El desborde de la acequia La Mochica, que inundó calles, viviendas y ambientes del Coliseo Cerrado de Ica, puso nuevamente en evidencia los problemas de mantenimiento y acumulación de residuos en los canales que atraviesan la ciudad.

Alerta en acequia

Al respecto, el gerente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica-Clase B, ingeniero Williams Ormeño, informó que el domingo, alrededor de las 3:00 de la madrugada, recibieron una alerta por el incremento del caudal que llegaba desde la bocatoma de La Achirana. Según explicó, el flujo pasó de aproximadamente 4 a 7 metros cúbicos por segundo, lo que obligó a conducir el agua hacia los sectores ubicados aguas abajo.

Ormeño señaló que, durante la inspección del tramo próximo al Coliseo Cerrado, se encontraron colchones, muebles y otros residuos que obstaculizaban el paso del agua. Asimismo, indicó que, tras las coordinaciones con el personal encargado de custodiar el canal, se conoció que una persona ajena a la Junta de Usuarios habría estado excavando el borde de la acequia.

“No sé cuáles han sido las facultades de que este señor ha empezado a escarbar el bordo del canal”, declaró. Las circunstancias de esta presunta intervención deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

El funcionario advirtió que la acumulación de desperdicios es un problema constante en los canales de riego de Ica y que su retiro demanda recursos económicos y trabajo operativo. Explicó que durante las labores de limpieza han encontrado colchones, muebles y animales muertos, materiales que dificultan la conducción del agua y, en determinadas circunstancias, pueden contribuir a generar aniegos. Por ello, pidió a la población evitar arrojar basura en estos espacios y sostuvo que el apoyo municipal para la limpieza debe mantenerse de manera constante, debido a que la Junta de Usuarios no cuenta con recursos suficientes para atender por sí sola todos los puntos críticos.

Frente a este escenario, Ormeño anunció que coordinarán con la Municipalidad Provincial de Ica, Defensa Civil y el área de Medio Ambiente para elaborar un plan de contingencia destinado a los canales ubicados dentro del casco urbano.

Precisó que la acequia La Mochica atraviesa sectores de San Juan, cruza la ciudad y llega hasta parte del distrito de Santiago. Además, planteó evaluar la instalación de cubiertas en puntos estratégicos y desarrollar un proyecto integral con las próximas autoridades, junto con mejorar la coordinación para regular las descargas de agua y prevenir nuevas inundaciones.

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