Un desborde de la acequia La Mochica, registrado este domingo 25 de octubre en las inmediaciones del kilómetro 303 de la carretera Panamericana Sur, provocó la inundación de calles, viviendas cercanas y las instalaciones del Coliseo Cerrado de Ica.

Afectación en la zona

La emergencia generó preocupación entre los vecinos de la urbanización El Bosque, debido al avance del agua y las dificultades que se presentaron para transitar por este sector. La situación motivó la llegada de maquinaria pesada para atender el incidente y realizar trabajos de encauzamiento.

El agua discurrió por la carretera y alcanzó el interior del recinto deportivo, donde inundó la losa principal, los pasillos, las oficinas, los servicios higiénicos y los camerinos. Durante un recorrido realizado por el lugar, se observaron importantes acumulaciones de agua y barro en diferentes ambientes del coliseo. En las áreas más bajas, como los camerinos y los baños, el nivel del agua era considerablemente mayor, lo que generó preocupación por los posibles daños en la infraestructura y la necesidad de evaluar las condiciones del establecimiento antes de retomar sus actividades.

La emergencia también afectó a los residentes de las calles aledañas, especialmente en los sectores donde el terreno presenta desniveles que facilitaron el desplazamiento del agua hacia las zonas bajas. Una vecina manifestó que su vivienda había quedado inundada y señaló que la situación llevaba más de dos horas cuando se reportaron las afectaciones. Asimismo, pidió la intervención de las autoridades para atender a las familias perjudicadas, debido a que el agua continuaba acumulándose en los alrededores de sus propiedades.

Durante la transmisión desde la zona, se informó que una parte del terreno junto a la acequia habría cedido, permitiendo que el agua saliera hacia la carretera Panamericana Sur y avanzara hacia las calles cercanas. Algunos vecinos señalaron que una persona habría estado removiendo tierra y residuos en ese punto antes de que se produjera la filtración.

En el recorrido también se observaron residuos sólidos, maleza y otros desperdicios acumulados en diferentes tramos de la acequia La Mochica, situación que vuelve a poner en discusión la falta de mantenimiento y la disposición inadecuada de basura en estos cauces. Los vecinos señalaron que la acumulación de desechos representa un riesgo durante las emergencias, especialmente cuando el agua aumenta su caudal.

Ante la emergencia, llegó maquinaria pesada para realizar trabajos de encauzamiento y colocar tierra en el punto donde se produjo la salida del agua. Durante la transmisión se informó, además, que se había cerrado una compuerta ubicada en la parte alta de la acequia con el propósito de reducir el ingreso de agua mientras continuaban las labores. Estas acciones buscaban controlar el flujo y reducir las afectaciones en las calles, las viviendas y el recinto deportivo.

Otro de los riesgos advertidos correspondió a los postes de energía eléctrica ubicados en las inmediaciones del área inundada. Según el reporte realizado desde el lugar, la acumulación de agua y la erosión del terreno podrían haber debilitado las bases de estas estructuras, generando preocupación entre los residentes. Por ello, se solicitó la intervención de Electrodunas para verificar las condiciones de los postes.

Por su parte, Emapica exhortó a la población a no abrir los buzones de alcantarillado para evacuar el agua acumulada en las calles. La entidad advirtió que esta práctica puede ocasionar atoros y el colapso de las redes de desagüe, agravando la emergencia y aumentando los riesgos para la salud pública. Asimismo, pidió a los vecinos evitar acciones que puedan comprometer el funcionamiento del sistema de saneamiento mientras se desarrollan las labores de atención.

Emapica también informó que coordinó con el gerente técnico de la Junta de Usuarios de Riego del Río Ica, quien se comprometió a adoptar acciones inmediatas para evitar mayores daños en las propiedades de los vecinos y en la infraestructura de los servicios de saneamiento.

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