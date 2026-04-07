Momentos de angustia vivieron los vecinos de la Cooperativa Almirante Miguel Grau, luego de que el desborde de una acequia provocara el ingreso de agua a varias viviendas del sector.

Según los propios pobladores, alrededor de 15 casas resultaron afectadas, con niveles de agua que en algunos casos llegaron hasta las rodillas, obligando a las familias a ver afectados sus pertenencias mientras intentaban contener el avance del agua que invadía calles y domicilios de las manzanas A, B, D, entre otros.

Familias afectadas

La emergencia no solo dejó daños materiales, sino también un grave riesgo sanitario. En medio de los aniegos se ha reportado una preocupante proliferación de zancudos y roedores, situación que mantiene en alerta a los vecinos del sector. Hasta el lugar acudieron trabajadores de la EPS Emapisco S.A., personal de la Municipalidad Provincial de Pisco y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron labores para drenar el agua acumulada y mitigar el impacto de la emergencia.

Sin embargo, lo que más indignación ha generado entre los vecinos es la ausencia de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco, entidad responsable de la administración de estas infraestructuras hidráulicas.

Hasta el cierre de esta edición no se había observado la presencia de su personal en la zona ni se había emitido algún pronunciamiento oficial frente a este nuevo desborde, que según los pobladores sería el tercero registrado en esta acequia.

Para los vecinos, esta situación evidencia un abandono en el mantenimiento del dren o acequia, actualmente cubierto por abundante maleza, desmonte y residuos que impiden el normal flujo del agua.

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