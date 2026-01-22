Los pobladores del asentamiento humano El Amauta, ubicado en el cruce de Pisco, volvieron a ser perjudicados por el que atraviesa el sector, un problema que, según denunciaron, se presenta de manera recurrente y por parte de las autoridades competentes. Esta situación ha generado constante preocupación entre los vecinos, quienes temen que los daños continúen agravándose con el paso del tiempo.

Daños a infraestructura

El hecho se produjo al promediar las 10:00 de la noche del 20 de enero, cuando el incremento del caudal ocasionó que las aguas salieran de su cauce e ingresaran inicialmente al campo deportivo de la zona, afectando severamente el césped sintético y parte de la infraestructura del recinto. Dicho espacio es utilizado de forma permanente por niños, jóvenes y adultos del sector, por lo que su deterioro representa una pérdida significativa para la comunidad.

Minutos después, el agua avanzó hacia la pista principal y terminó ingresando a cuatro viviendas, causando daños materiales en enseres, electrodomésticos y estructuras básicas. Las familias afectadas vivieron momentos de angustia al ver cómo el agua invadía sus hogares en horas de la noche, obligándolos a evacuar parte de sus pertenencias para evitar mayores pérdidas

Los vecinos señalaron que estos desbordes ocurren todos los años, atribuyendo el problema a la falta de mantenimiento periódico de la acequia, así como al arrojo irresponsable de basura y desmonte por personas ajenas durante el año. Esta acumulación de residuos reduce la capacidad del canal y el agua termine desbordándose.

