Los pobladores del asentamiento humano El Amauta, ubicado en el cruce de Pisco, volvieron a ser perjudicados por el desborde de la acequia que atraviesa el sector, un problema que, según denunciaron, se presenta de manera recurrente y sin soluciones definitivas por parte de las autoridades competentes. Esta situación ha generado constante preocupación entre los vecinos, quienes temen que los daños continúen agravándose con el paso del tiempo.

Daños a infraestructura

El hecho se produjo al promediar las 10:00 de la noche del 20 de enero, cuando el incremento del caudal ocasionó que las aguas salieran de su cauce e ingresaran inicialmente al campo deportivo de la zona, afectando severamente el césped sintético y parte de la infraestructura del recinto. Dicho espacio es utilizado de forma permanente por niños, jóvenes y adultos del sector, por lo que su deterioro representa una pérdida significativa para la comunidad.

Minutos después, el agua avanzó hacia la pista principal y terminó ingresando a cuatro viviendas, causando daños materiales en enseres, electrodomésticos y estructuras básicas. Las familias afectadas vivieron momentos de angustia al ver cómo el agua invadía sus hogares en horas de la noche, obligándolos a evacuar parte de sus pertenencias para evitar mayores pérdidas

Los vecinos señalaron que estos desbordes ocurren todos los años, atribuyendo el problema a la falta de mantenimiento periódico de la acequia, así como al arrojo irresponsable de basura y desmonte por personas ajenas durante el año. Esta acumulación de residuos reduce la capacidad del canal y el agua termine desbordándose.

