De la acequia Ñoco que, viene desde Alto Larán, atraviesa la ciudad, así como parte de Pueblo Nuevo y Grocio Prado se retiraron toneladas de residuos sólidos arrojados por personas inescrupulosas. La labor de limpieza y mantenimiento estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Chincha en coordinación con la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chincha – Clase A, para evitar desbordes que podrían afectar a cientos de vecinos.

Limpieza y mantenimiento

La labor se realizó de manera conjunta en el canal de regadío eliminando no solo maleza que servían como refugio para personas dedicadas al consumo de estupefacientes y la delincuencia, sino también animales muertos, además de basura. En la zona de los puentes, como el de la UPIS Toledo, La Florida, Gerardo Sotelo, y la del antiguo camal municipal son donde más residuos acolmatan.

Teniendo en cuenta solo el último puente hay precedentes de desborde causados por la acumulación de residuos sólidos que impiden el curso del agua para uso de los agricultores de Grocio Prado. Desde este punto en más de una ocasión ocurrió embalse y en consecuencia afectación a la transitabilidad peatonal y vehicular desde la av. Alfonso Ugarte incluso hasta aproximarse a la Plaza Mayor.

Otro punto del canal de regadío que registra embalse, también por acolmatación de botellas de plástico, tecnopor, llantas, leña y otros desechos se ubica a la altura de la av. José Faustino Sánchez Carrión. Con las labores de limpieza y mantenimiento se espera mitigar estos escenarios que perjudican también a las viviendas, y es que han ocurrido ingreso de agua a las casas, como consecuencia de los desbordes.

Asimismo, ambas instituciones exhortan a los vecinos que viven cerca al cauce no arrojar residuos sólidos, ya que, no solo general acolmatación en los puentes, sino además por el foco infeccioso que representa para quienes viven por Alfonso Ugarte, Luis Gálvez Chipoco, entre otros sectores. Ellos deben de convivir con la presencia de roedores y moscas que proliferan por el arrojo de animales muertos, vísceras y otros.

EL DATO: La canalización de la acequia continúa pendiente de ser ejecutada con presupuesto del Gobierno Regional de Ica. Mientras esto no ocurra el canal sigue siendo usado para el arrojo de residuos sólidos.

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