El canal de regadío del sector Paso de Gómez, en el distrito de Sunampe volvió a colapsar, como consecuencia fueron afectadas viviendas y las vías de comunicación. La situación que afecta a los vecinos ocurrió durante el día y se repitió en la noche del martes último. Los moradores señalan que frecuentemente deben soportar esta problemática debido a la descarga de agua para riego de cultivo.

Viviendas afectadas

Los vecinos fueron sorprendidos en el día por el torrente de agua que convirtió la pista en una acequia. El gran volumen de agua dificultó la transitabilidad vehicular, así como de los peatones que debieron de buscar un lugar seguro para cruzar la calle y no resbalar. Las casas contiguas al canal de regadío también fueron dañadas por este embalse, pese a los intentos realizados por los moradores para salvar sus propiedades.

Y es que las familias de la zona con escobas intentaron proteger sus bienes del ingreso del agua proveniente de la acequia. Ellos solicitaron a la comisión de regantes cerrar las compuertas para que el caudal disminuya, y aunque el nivel bajo, algunos inmuebles presentaban afectación. Según moradores de Paso de Gómez este no es un caso aislado, ya que, frecuentemente son perjudicados por el colapso del canal de regadío.

Por la noche otra vez hubo desborde en el distrito de Sunampe. Los más afectados fueron los pobladores de la urbanización Sol del Valle 2, en el sector de Huaca Grande. En este caso, el agua permaneció estancada al nivel de la vereda, y debido a que la situación no era controlada siguió en aumento, en perjuicio de las viviendas. El caso también fue reportado a las instancias correspondientes para resolver el problema.

Mientras que en la calle Gerardo Sotelo, en Chincha Alta, ocurrió otro embalse. Esta vía a la altura de la acequia Ñoco, amaneció con agua empozada. Los transportistas que iban con dirección a la carretera de Alto Larán fueron los más afectados, ya que, por la existencia del puente no lograban divisar el estancamiento. Afortunadamente, no hubo accidentes de tránsito en este sector.

EL DATO: Los moradores de Paso de Gómez han sido afectados en reiteradas ocasiones por el colapso del canal de regadío que es usado por los agricultores de Sunampe. La situación se complica para las familias cuando el desborde ocurre de noche y madrugada.

-3 embalses ocurrieron en menos de un día en la provincia de Chincha.

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