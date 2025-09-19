Las familias del sector Paso de Gómez, en el distrito de Sunampe, la noche del miércoles tuvieron que lidiar con el desborde del canal de regadío. Como consecuencia de este hecho, ocurrido la noche del miércoles último, varias casas quedaron inundadas, generando además perjuicio económico a los propietarios, quienes tuvieron que paralizar sus actividades para intentar proteger sus pertenencias.

Daños materiales

Caída la noche el agua en regular volumen comenzó a salir de su cauce natural y avanzó hasta las casas cercanas. Los moradores descansaban tranquilos cuando se percatan del ingreso repentino del recurso hídrico. Los primeros afectados utilizaron todos sus recursos para evitar la inundación, pero no lograron su objetivo. Debido a la fuerza del torrente el vidrio de una de las puertas se rompió.

Las marcas, de humedad en las paredes de las viviendas de los damnificados, evidencian que más de 20 centímetros estuvo con agua. Esto perjudicó muebles, camas, prendas de vestir, artefactos. Una de las familias que con esfuerzo puso en funcionamiento una tienda, también sufrió perjuicio económico, debido a que parte de su mercadería quedó inundada en este desborde del canal de regadío.

La población vulnerable de Paso de Gómez: los niños y adultos mayores, se quedaron sin un lugar donde descansar esa noche. Y es que sus habitaciones estaban con agua estancada. Incluso, uno de los ancianos, que padece dificultad para desplazarse fue rescatado de su habitación por sus hijos, pero debió pernoctar en la intemperie, mientras se realizaba la expulsión del recurso hídrico de su casa.

Los moradores cuestionaron la capacidad de respuesta de las autoridades locales, ya que, solicitaron motobomba para succionar el agua, sin encontrar respuesta oportuna. Asimismo, exigieron a los regantes que realicen mantenimiento de todos sus cauces para evitar otro incidente, y que además cuando efectúen la descarga de agua designen a una persona en la compuerta para el cierre inmediato en caso de desborde.

VIDEO RECOMENDADO