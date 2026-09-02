Un desborde de una acequia volvió a generar afectaciones en el sector Paso de Gómez, distrito de Sunampe, provincia de Chincha. El incidente se registró durante la mañana del martes 1 de setiembre, luego de que el agua saliera de su cauce e inundara parte de la carretera y alcanzara viviendas cercanas.

Daños en la zona

La llegada del agua representa una expectativa favorable para los agricultores de la zona; sin embargo, el desborde de los canales de regadío se ha convertido nuevamente en un motivo de preocupación para las familias del sector, debido a los daños que puede ocasionar en viviendas, vías y pertenencias.

Los vecinos expresaron su malestar y señalaron que esta situación se repite cada año, cuestionando la falta de medidas preventivas antes de la apertura de los canales. Según manifestaron, tras producirse los desbordes, los moradores deben afrontar por cuenta propia las consecuencias y proteger sus viviendas y pertenencias ante el ingreso del agua.

El problema ya había generado afectaciones en setiembre de 2025, cuando familias de Paso de Gómez también tuvieron que enfrentar el desborde de un canal de regadío. En aquella oportunidad, el agua avanzó hacia viviendas ubicadas en las inmediaciones, sorprendiendo a los moradores durante la noche.

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