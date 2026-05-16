La mañana de ayer por inmediaciones de la plaza de armas del distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, se produjo el colapso del alcantarillado.

Olores fétidos

Como consecuencia de este hecho, varias viviendas fueron afectadas con el ingreso de agua residual. Los vecinos indignados por la situación solicitaron la inmediata intervención de Semapach y mientras esperaban utilizaron escobas para intentar detener el flujo de agua que ya había llegado hasta el primer ambiente de sus viviendas.

Al llegar la maquinaria de la empresa prestadora el líquido del alcantarillado fue succionado. No obstante, la inundación dejó perjuicio económico a los vecinos que se dedican a la venta de comida en el céntrico lugar, ya que, por toda la zona había discurrido el agua de desagüe, dejando fétido olor.

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