Incautan madera durante operativo en la carretera Huánuco-Tingo María

La Contraloría General de la República (CGR) desplegará más de 1300 auditores a nivel nacional para fiscalizar la correcta ejecución y el uso de los recursos públicos destinados a la implementación de los locales de votación, a fin de contribuir a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que se realizarán el 4 de octubre.

En el marco de sus atribuciones constitucionales, la Contraloría ejecuta el Operativo de Control de las ERM 2026, cuyo eje central es la denominada “ruta del gasto electoral”. Esta intervención busca verificar que los recursos públicos administrados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destinados a la adquisición y gestión de material electoral, transporte, contratación de personal y prestación de servicios, sean ejecutados en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones contractuales establecidas.

Logística electoral en la mira

De esta manera, los auditores de la Contraloría verificarán hechos y condiciones relacionados con la logística electoral, con el propósito de identificar e informar en tiempo real cualquier situación adversa a las entidades responsables de la jornada electoral. Esto permitirá que dichas instituciones adopten las medidas correctivas que correspondan de manera oportuna.

Del total de auditores que desplegará la Contraloría, 465 se desplazarán por los locales de votación de Lima Metropolitana, mientras que otros 846 realizarán labores de control en las distintas regiones del país. Las comisiones de control supervisarán 702 locales de votación correspondientes a 114 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), con cobertura en 42 distritos de Lima Metropolitana y 150 provincias de 23 departamentos, además de la Provincia Constitucional del Callao.

La intervención de la Contraloría permitirá ejercer el control gubernamental sobre la ejecución de S/ 302.1 millones destinados a la producción y ensamblaje del material electoral, su despliegue y repliegue, así como a la contratación de personal de la ONPE y el JNE.

Objetivos del control

En ese sentido, la Contraloría supervisará la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la logística del proceso electoral. El control estará enfocado estrictamente en los aspectos logísticos y presupuestales, con el objetivo de vigilar el adecuado uso de los recursos del Estado, sin intervenir en el acto de votación ni en el escrutinio, en respeto de la autonomía de los organismos electorales.

Al igual que en las Elecciones Generales 2026, la Contraloría pondrá en funcionamiento la plataforma RUTA360, herramienta que permite monitorear en tiempo real las labores de control realizadas en los distintos puntos del país. Esta plataforma facilita el seguimiento de las intervenciones y contribuye a dotar de mayor transparencia e inmediatez al control gubernamental.