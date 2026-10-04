Huánuco: dos hermanas son condenadas por agresiones a integrantes del grupo familiar

Personal de la Comisaría PNP Rancho, en coordinación con especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS-Huánuco), ejecutó el operativo policial denominado “Impacto 2026”, orientado a fortalecer la prevención y seguridad ciudadana, el control del tránsito vehicular y de identidad, así como la verificación de requisitorias y la intervención de personas involucradas en flagrancia delictiva o que registren mandato judicial vigente.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 25 de la carretera Central Huánuco-Tingo María, en el frontis de la Comisaría PNP Rancho. Durante la intervención se realizó el control de vehículos de transporte público de pasajeros, particulares y de carga, así como la identificación de sus ocupantes y la consulta de sus datos en el sistema ESINPOL. Como resultado, no se registraron requisitorias vigentes.

En el marco de estas acciones, los agentes intervinieron el vehículo de placas de rodaje D4X-815/AHG-975, marca Volvo, de color blanco, conducido por Roy Américo S. E., quien presentó la documentación correspondiente para el transporte de productos forestales.

Entre los documentos presentados se encontraba la Guía de Transporte Forestal 25-001-0000139, en la que se consignaba el traslado de 15 000 pies tablares de madera aserrada de la especie manchinga.

Ante ello, personal especializado de la ATFFS-Huánuco realizó la verificación física del producto forestal y constató que las características de la madera transportada no coincidían con las especificaciones consignadas en el catálogo de cubicación de la referida Guía de Transporte Forestal.

En consecuencia, la ATFFS-Huánuco dispuso la incautación preventiva del producto forestal y el traslado del vehículo intervenido hasta el Depósito de Madera, ubicado en la avenida Juan Gil Ruiz, manzana C, lote 01, urbanización Huayopampa, distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco.

VERIFICARÁN

En dicho establecimiento se realizarán las acciones de verificación y cubicación correspondientes, con la finalidad de determinar el volumen real de la madera transportada y establecer la cantidad específica que, de ser el caso, sería materia de decomiso.

El producto forestal incautado quedó bajo custodia del personal especializado del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en Huánuco, mientras continúan las diligencias y el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, conforme a la normativa vigente.