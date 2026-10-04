Huánuco: dictan nueve meses de prisión preventiva para joven investigado por violación sexual

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado logró que el Juzgado Penal condene a dos hermanas Leonisa Illatopa y Juana Illatopa por el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, tras acreditar su responsabilidad en perjuicio de Isabel Illatopa, integrante de su familia.

Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2025, en el caserío Huáscar, Supte San Jorge, cuando la agraviada acudió al domicilio de su progenitor para visitarlo y brindarle cuidados.

Durante una discusión, una de sus hermanas la agredió físicamente en el rostro, mientras que la otra la sujetó de ambas manos, permitiendo que continuara la agresión, ocasionándole lesiones y afectaciones en la vista.

ADMITEN DELITO

Ante la acusación fiscal y los elementos de convicción recabados, ambas procesadas aceptaron su responsabilidad y se acogieron a la conclusión anticipada. El órgano judicial les impuso 1 año, 8 meses y 17 días de pena privativa de libertad, convertida en 89 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, bajo supervisión del INPE.

Asimismo, se dispuso su inhabilitación por el mismo periodo, con prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima con fines de agresión, además de tratamiento psicológico por tres meses y el pago solidario de una reparación civil a favor de la agraviada.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado reafirma su compromiso con la persecución de los actos de violencia y la protección de las víctimas dentro del entorno familiar.