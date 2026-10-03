El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Luis Enrique Hanco García (24), investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una adolescente. El imputado será trasladado al penal de Potracancha mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la investigación fiscal, la madrugada del 27 de setiembre, el joven habría llevado a la menor hasta un hospedaje ubicado en la avenida Alameda Perú, luego de que ambos salieran de una discoteca donde habían consumido bebidas alcohólicas.

Según la acusación, una vez dentro de la habitación, Hanco García habría aprovechado el estado de inconsciencia de la adolescente para someterla sexualmente. La menor habría intentado resistirse y también habría sido golpeada durante el hecho.

La presunta víctima logró comunicarse con su madre desde el baño del establecimiento y le envió mediante WhatsApp su ubicación en tiempo real. Tras recibir la alerta, efectivos de la comisaría de Tingo María acudieron al hospedaje e intervinieron al investigado.

La adolescente fue encontrada en estado de shock y recibió atención tras la intervención policial. El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.