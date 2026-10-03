La Policía Nacional del Perú retuvo a dos adolescentes, de 13 y 17 años, por su presunta implicación en el asesinato de un chofer de combi ocurrido la mañana del viernes 2 de octubre en el Callao.

Los menores fueron intervenidos poco después del crimen, informó el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao.

Durante la intervención, los agentes incautaron una pistola y teléfonos celulares que contendrían información relevante para esclarecer el homicidio . También fueron encontrados una bicicleta y las zapatillas que, según las imágenes del ataque, guardarían relación con los presuntos implicados. Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes.

El jefe policial señaló que las diligencias permitirán determinar la participación de los adolescentes en el crimen. La Policía indicó que ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

La víctima fue identificada como Juan Daniel Velásquez Anca, de 60 años, quien fue asesinado a balazos cuando se detuvo para recoger pasajeros en el cruce de la avenida 2 de Mayo con el jirón Miroquesada, en el Callao. Según información policial, un sicario le disparó hasta siete veces y huyó del lugar junto con un cómplice.

Las primeras investigaciones apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con el cobro de cupos a transportistas, hipótesis que deberá ser corroborada por las autoridades.

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