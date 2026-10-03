Gianfranco Muñoz Zapata (30) fue capturado por efectivos de la DEPINCRI tras un trabajo de inteligencia desarrollado en el sector de Acomayo, distrito de Parcona. De acuerdo con información policial, el intervenido era requerido por la justicia por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación.

Requisitoria vigente

Tras hacerse efectiva la requisitoria, se dispuso que Muñoz Zapata sea internado en el establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche. No obstante, el detenido llevaría más de dos semanas en los calabozos del Poder Judicial de Ica, sin que hasta el momento se concrete su traslado al centro penitenciario.

La permanencia del detenido en dichas instalaciones, pese a existir una orden de internamiento, genera interrogantes sobre las causas que estarían retrasando su traslado al penal.

Meses atrás, Muñoz Zapata también estuvo relacionado con otro caso luego de sindicar a un suboficial de apellido Ñaupas de presuntamente haberle solicitado dinero. El hecho fue investigado y el efectivo policial quedó posteriormente en libertad. Este antecedente corresponde a un caso distinto al de la requisitoria por receptación que motivó su reciente captura.

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