Dos personas fueron intervenidas por la Policía Nacional en Ica como parte de una investigación por el presunto secuestro de un ciudadano de 64 años. Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) y la DEPINCRI PNP Ica, con información proporcionada por la DIVREINT.

Operativo policial

El operativo se desarrolló el 18 de agosto de 2026 en jurisdicciones de los distritos de Los Molinos y La Tinguiña, luego de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por la presunta desaparición y privación de la libertad del ciudadano identificado con las iniciales M.Q.C.P.

Los intervenidos fueron identificados con las iniciales L.A.H.S., de 24 años, y J.E.M.M., de 27 años. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la unidad especializada para continuar con las diligencias destinadas a esclarecer su presunta participación en el caso.

Como parte de la investigación, los agentes revisaron imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia. A partir de este material se habría logrado identificar un vehículo que presuntamente estaría relacionado con el hecho investigado.

Con esta información, la Policía realizó acciones de búsqueda y seguimiento para determinar la ubicación de la unidad y de las personas que estarían vinculadas a ella.

Las diligencias culminaron con la intervención de los dos investigados en las inmediaciones del centro comercial Mega Plaza y posteriormente en un car wash ubicado en la ciudad de Ica.

Los agentes trasladaron a los intervenidos a la DEPINCRI PNP Ica, donde quedaron a disposición de los investigadores mientras continúan las diligencias correspondientes.

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, que deberá evaluar los elementos recopilados durante la investigación y determinar las acciones fiscales que correspondan.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO