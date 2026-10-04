A pocos días de su arribo a Lima para ofrecer tres conciertos en el estadio de San Marcos, el fenómeno BTS se encuentra en plena efervescencia, que se refleja no solo en las localidades agotadas para sus shows; sino por lo que viene generando entre sus seguidoras peruanas. Las fieles e incondicionales integrantes de Army, el club de fans oficial de la agrupación en el Perú y Latinoamérica, se han mantenido atentas al inicio de la gira de los artistas coreanos por nuestras tierras, y además, se encuentran en constante organización de eventos y activaciones para reafirmar su lealtad a los muchachos. Pero, ¿cuál es la razón de ese fenómeno que ha colocado a la banda en el primer lugar de la industria musical a nivel mundial? Pues, en primerísimo lugar, antes de cualquier análisis sobre el grupo, hay que mencionar al K-pop, género musical aparecido en Corea del Sur. Hay quienes señalan al 11 de abril de 1992 como el nacimiento de esa propuesta, tras la aparición de un grupo en un programa de talentos. El jurado no vio con buenos ojos a los participantes, sin imaginar que precisamente, lo que mostraban en el escenario que no les convenció, sería el sello inconfundible de una propuesta que traspasaría fronteras. La fusión de hip hop, rap y tecno, unidos a un vestuario extravagante y una coreografía inspirada en ritmos urbanos, fue la marca registrada del K.-Pop que, tres décadas después, se impuso hasta en el mismo Estados Unidos. BTS es uno de los cientos de grupo aparecidos en Corea del Sur, pero es quizás el que se puede calificar como el más exitoso y que ha logrado trascender a nivel mundial. Su estilo musical, si bien, pareciera similar a muchos de los que están en el mercado, se ha destacado por tocar temas relacionados con la juventud que ha logrado una gran empatía con sus seguidores. Definitivamente, las redes sociales y las plataformas en streaming han sido armas importantes para que se difunda la música de los coreanos y en general, de todo este fenómeno que se enmarca en el K-pop. Según datos divulgados por los organizadores del concierto de la banda en Lima, sus presentaciones generarán un impacto económico importante, hay miles de fans que se trasladarán a la capital y también de países vecinos, lo que moverá millones en hospedaje, traslados, alimentación, etc. Definitivamente, esta semana, el K-pop tomará por asalto a la capital.