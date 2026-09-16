Por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una mujer de 23 años, recibió una sentencia condenatoria Edwin Pazos (44). Un pedido estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo.

El sentenciado reconoció su responsabilidad y se acogió al proceso de terminación anticipada, por lo que el caso fue resuelto en un plazo de 48 horas. Inicialmente, le impusieron una pena de tres años de privación de la libertad.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2026, cuando la agraviada viajaba a bordo de un bus interprovincial que cubría la ruta Lima-Huánuco. Según la denuncia, mientras dormía, fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Pazos.

MUJER ADVIERTE A TIEMPO

Al percatarse de lo ocurrido, la mujer solicitó ayuda al personal de la empresa de transporte, que alertó a la Policía. Agentes policiales intervinieron y detuvieron al acusado en flagrancia a la altura del peaje de Ambo.

La fiscal adjunta provincial Inés Miraval Rojas presentó el requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, que posteriormente emitió la sentencia correspondiente.

Finalmente, el juzgado dispuso la conversión de la pena privativa de libertad en jornadas de prestación de servicios a la comunidad, conforme a lo establecido en la resolución judicial.