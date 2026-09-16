Joyce Bereche Macco (26), sindicado por el Ministerio Público de ser uno de los operadores logísticos en el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes ocurrido en Trujillo, fue detenido ayer en una vivienda del barrio Los Maderos, en Yurimaguas, Loreto.

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Su captura se dio tras un paciente trabajo de inteligencia a cargo de agentes de la Región Policial La Libertad y San Martín.

Joyce Bereche tenía una orden de detención preliminar de 15 días emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Él es propietario de la camioneta Hilux utilizada en el rapto y cuádruple homicidio perpetrado el pasado 30 de agosto. Asimismo, habría alquilado la casa en donde se mantuvo cautivo a Jenss Lara.

Su captura originó que la audiencia de prisión preventiva contra el cabecilla de “Los Pulpos”, Jhonsson Cruz Torres, y otros 10 investigados por ese delito, programada para ayer, se suspenda y se reprograme para hoy, a las 2 de la tarde. Esto debido a que la Fiscalía solicitó que sea incorporado en el proceso legal.