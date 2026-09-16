El universo de La Reina del Flow llegó a Lima con un espectáculo en vivo protagonizado por parte de su elenco oficial. La presentación trasladó al escenario las historias y canciones de la producción colombiana, en una jornada marcada por la música y la interacción con sus seguidores.

Carlos Torres, María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres fueron algunos de los actores que participaron en el show. Los intérpretes dieron vida nuevamente a personajes como Charly Flow, Yeimy Montoya, Pez Koi, Cris Vega, Drama Key y Yoni Trejos.

La propuesta combinó música en vivo, coreografías y una puesta en escena basada en momentos reconocidos de la serie. El repertorio incluyó temas vinculados con las historias de sus principales personajes y permitió al público acompañar las interpretaciones.

El espectáculo forma parte del recorrido internacional del elenco por Latinoamérica. La gira contempla presentaciones en distintos países durante 2026, entre ellos México, Colombia, Argentina, Costa Rica y Venezuela.