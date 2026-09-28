La popularidad de los medicamentos para perder peso ha crecido al mismo ritmo que las recomendaciones en redes sociales. Una amiga que cuenta cuánto bajó, un video que promete resultados rápidos o incluso alguien que ofrece una “inyección para adelgazar” pueden convertirse en el punto de partida para que una persona busque al medicamento tirzepatida como una opción.

Sin embargo, detrás de este medicamento existe un tratamiento que requiere evaluación y seguimiento médico. La tirzepatida, cuyo nombre comercial más conocido es Mounjaro, forma parte de una familia de fármacos que actúan sobre mecanismos relacionados con el apetito, la saciedad y el metabolismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla actualmente a la tirzepatida entre las terapias que pueden utilizarse a largo plazo en adultos con obesidad, pero insiste en que deben acompañarse de intervenciones sobre alimentación y actividad física.

Para el médico nutriólogo Jorge Tupayachi, con más de 25 años de experiencia en obesidad, el primer punto es entender que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja y que su tratamiento debe individualizarse. No existe una misma alimentación, actividad física o medicación que funcione de igual manera para todos los pacientes.





¿CÓMO FUNCIONA?

La tirzepatida puede ayudar a que “el paciente tenga sensación de llenura, prolongue la sensación de llenura cuando ingiere un alimento”, explica Tupayachi.

Pero ello no significa que exista una fórmula idéntica para todos. Para el especialista, la elección de un tratamiento debe considerar las características particulares de cada paciente.

“No existe un esquema general. La alimentación para un paciente con obesidad es la alimentación saludable para un paciente con obesidad [...]. No hay líneas generales, hay individualización. Lo mismo ocurre con la medicación”, señala.

¿QUIÉN PUEDE USARLA?

Una de las principales dudas alrededor de Mounjaro, comercializada por laboratorios Adium, es si cualquier persona que quiera perder peso puede utilizarlo. La respuesta pasa por una evaluación individual.

El médico explica que para elegir un medicamento se consideran factores como las enfermedades asociadas —por ejemplo, diabetes o problemas cardiovasculares—, problemas articulares, la forma en que el paciente come e incluso si existe un componente emocional relacionado con su alimentación.

Pero esto no significa que cualquier persona que quiera perder algunos kilos deba recurrir automáticamente al medicamento.

“La elección depende de las características de cada paciente, sus enfermedades asociadas, la distribución de la grasa corporal, sus hábitos alimentarios y otros factores que deben ser evaluados por un profesional”, concluye Tupayachi.

¿QUÉ SABER ANTES DE USAR TIRZEPATIDA?

Especialista destaca que su uso debe formar parte de un tratamiento individualizado y con seguimiento profesional.

Descarte contradicciones. Informe al médico si usted o familiares tienen antecedentes de cáncer medular de tiroides. También comunique antecedentes de pancreatitis y otros problemas de salud. Revise vesícula. Si existe este antecedente, el especialista recomienda una evaluación previa. Una ecografía puede ayudar a detectar cálculos que incluso podrían no haber dado síntomas. No use por recomendación de otros. Ni amigos, ni redes sociales, ni personas no autorizadas. Evite productos de origen desconocido o copias no autorizadas. La procedencia y las condiciones del medicamento importan Cambie sus hábitos. El medicamento no reemplaza la alimentación ni el ejercicio. El tratamiento debe acompañarse de cambios de estilo de vida. El ejercicio de fuerza y una adecuada ingesta de proteínas son importantes para cuidar la masa muscular.





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