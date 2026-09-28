Perú atraviesa una reducción sostenida de la fecundidad. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó una tasa global de fecundidad de 1,8 hijos por mujer en 2024, frente a los 3 hijos registrados alrededor de dos décadas atrás.

La cifra coloca al país por debajo del nivel de reemplazo poblacional de aproximadamente 2,1 hijos por mujer. El INEI también mantiene estadísticas de nacimientos registrados en el país hasta 2024, que permiten observar la evolución de este indicador durante la última década.

Este cambio demográfico coincide con nuevas decisiones sobre cuándo tener hijos y con un mayor desarrollo de alternativas de preservación de la fertilidad. Sin embargo, postergar la maternidad tiene implicancias biológicas, debido a que la cantidad y calidad de los óvulos disminuyen con la edad.

Congelamiento de óvulos crece como alternativa de preservación

La criopreservación planificada de ovocitos —conocida como congelamiento de óvulos— permite conservar células reproductivas para intentar utilizarlas posteriormente. La edad al momento de realizar el procedimiento es uno de los factores relevantes para sus resultados.

La Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), organismo regulador de fertilidad del Reino Unido, advierte que la fertilidad femenina disminuye con la edad y señala que la edad en que se congelan los óvulos es especialmente importante para las posibilidades posteriores de tratamiento.

En Estados Unidos, una investigación publicada en American Journal of Obstetrics & Gynecology analizó la expansión de la criopreservación planificada. Datos del estudio difundidos en 2025 indican que el número de pacientes pasó de 4.153 en 2014 a 16.436 en 2021, casi cuatro veces más. La edad promedio al congelar los óvulos bajó de 36 a 34,9 años durante ese periodo.

Factor masculino también debe evaluarse

La evaluación de la fertilidad no se limita a las mujeres. La American Society for Reproductive Medicine (ASRM) señala que el factor masculino es la causa exclusiva de entre 20% y 30% de los casos de infertilidad y participa como factor contribuyente en otro 20% a 30%. En conjunto, aproximadamente la mitad de las parejas con infertilidad presenta algún componente masculino.

Las guías de la ASRM y la American Urological Association también indican que la evaluación del varón permite detectar condiciones médicas relevantes y orientar de manera más adecuada el tratamiento reproductivo.

En los tratamientos actuales pueden emplearse técnicas de reproducción asistida y procedimientos de selección espermática de acuerdo con el diagnóstico. La inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), por ejemplo, fue desarrollada para mejorar la fecundación en parejas con determinados cuadros de infertilidad masculina.

Inteligencia artificial entra a los laboratorios de reproducción

Otro campo en desarrollo es el uso de inteligencia artificial y sistemas de monitoreo embrionario en laboratorios de reproducción asistida. Estas herramientas buscan aportar información para la evaluación de embriones y apoyar las decisiones de los especialistas durante los tratamientos.

Inmater, centro peruano de reproducción asistida, sostiene que utiliza biotecnología, sistemas digitales e inteligencia artificial en sus procedimientos. Carlos Aguilar Ojeda, gerente general de la institución, afirma que estas tecnologías han permitido mejorar indicadores internos de embarazo y gestación.

Las cifras específicas comunicadas por Inmater —entre ellas tasas de embarazo de hasta 75% y de gestación en curso de 66,66%— corresponden a resultados reportados por la propia institución y no constituyen tasas generales aplicables a todos los pacientes ni a todos los tratamientos de reproducción asistida.

Cinco aspectos para evaluar al planificar la maternidad

Ante una maternidad planificada para edades posteriores, la evaluación médica individual permite determinar qué alternativas son pertinentes para cada persona o pareja.

Entre los aspectos que pueden considerarse están la evaluación de la reserva ovárica; el estudio simultáneo de la fertilidad masculina cuando corresponda; la consulta sobre preservación de óvulos o espermatozoides; la revisión de las tecnologías utilizadas por los laboratorios de reproducción asistida; y los sistemas de identificación y trazabilidad de las muestras biológicas.

La preservación de óvulos no garantiza por sí sola un embarazo futuro. Las probabilidades dependen, entre otros factores, de la edad al momento de congelarlos, la cantidad y calidad de los ovocitos conservados y las condiciones reproductivas existentes cuando se intenta el embarazo.

Lima será sede del CIRA 2026 en noviembre

Los avances en reproducción asistida serán abordados en el Congreso Inmater de Reproducción Asistida (CIRA 2026), previsto para el 27 y 28 de noviembre de 2026 en el Country Club Lima Hotel, en San Isidro.

Según la organización, el programa contempla temas como estimulación ovárica, genética, endometriosis, laboratorio de reproducción e inteligencia artificial, además del futuro de la medicina reproductiva. El encuentro está dirigido a profesionales de la salud y contará con especialistas internacionales.