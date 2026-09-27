Diego García decidió donar uno de sus riñones a su pareja, Alexandra Montoya, para librarla de la hemodiálisis. La intervención se realizó en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Montoya relató que, al iniciar el tratamiento de diálisis, los médicos le indicaron que la mejor opción era un trasplante renal. Ante la incertidumbre de esperar un donante cadavérico, su esposo se ofreció como donante para que ella pudiera dejar la diálisis e iniciar una nueva etapa de vida.

Tras la operación, Alexandra Montoya expresó su gratitud hacia el personal médico y hacia su esposo, y manifestó su compromiso de cuidar el órgano recibido para poder disfrutar junto a su familia y su hija de cinco años. Diego García, por su parte, indicó que tomó la decisión por amor a su familia, a fin de brindarles una nueva oportunidad de vida.

INTERVENCIÓN

El jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Rebagliati, Renzo Valdivia Vega, señaló que el caso destacó por la disposición y el compromiso de la pareja desde el inicio del proceso. Explicó que Montoya sufrió un daño renal irreversible que la obligó a someterse a diálisis e incluso derivó en una descompensación que requirió su ingreso a cuidados intensivos, lo que hizo del trasplante una alternativa clave para su recuperación.

El especialista precisó que un trasplante de este tipo involucra un equipo multidisciplinario conformado por nefrólogos, urólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, cardiólogos, reumatólogos, ginecólogos y especialistas en patología clínica y medicina transfusional, además de personal de enfermería, nutrición y psicología.

Por su parte, Mariano Cuentas, cirujano de trasplante y jefe del departamento de Urología, indicó que la extracción del riñón del donante se realizó mediante cirugía laparoscópica, mínimamente invasiva, que favoreció una recuperación más rápida de Diego, quien pudo caminar y comer con normalidad pocos días después de la operación.

Cuentas aprovechó para exhortar a la población a sumarse a la donación de órganos, recordando que un solo donante cadavérico puede salvar varias vidas.