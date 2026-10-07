Las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden enfrentar problemas de abastecimiento, transporte, infraestructura y acceso a servicios básicos durante episodios de lluvias intensas. Por ello, anticipar escenarios de emergencia resulta clave para reducir pérdidas y mantener las operaciones.

Según la información proporcionada, el último comunicado oficial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) proyecta que El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con lluvias superiores a lo normal entre octubre y diciembre en la costa norte y central.

Asimismo, el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que las lluvias intensas podrían incrementar entre 20% y 30% los costos de transporte de los negocios ante eventuales interrupciones de carreteras o vías de acceso.

Prepararse antes de las lluvias

Ian Scofield, gerente de la División de Banca Negocios de Interbank, sostiene que las empresas deberían revisar anticipadamente su operación, flujo de caja y cadena de proveedores.

“Las empresas que revisan hoy su operación, su caja y sus proveedores son las que mejor sostienen sus ventas y se recuperan más rápido”, señaló el ejecutivo.

Ante este escenario, el especialista plantea seis medidas que las pymes pueden considerar para fortalecer su continuidad operativa y financiera.

1. Identificar las operaciones indispensables

El primer paso consiste en determinar cuáles son las actividades que una empresa necesita mantener para seguir atendiendo a sus clientes y generando ingresos.

También deben identificarse los recursos indispensables para esas operaciones, como electricidad, conexión a internet, transporte y acceso al establecimiento. Tener alternativas previamente establecidas puede facilitar la continuidad del negocio frente a interrupciones.

2. Ordenar las finanzas y calcular cuánto puede resistir el negocio

Las empresas deberían identificar sus gastos esenciales y compromisos financieros. Una alternativa es calcular durante cuántas semanas podrían cubrir planillas, alquileres, pagos a proveedores y cuotas si sus ventas disminuyeran temporalmente.

Este ejercicio puede ayudar a anticipar compras, necesidades de capital de trabajo y posibles incrementos de los costos logísticos.

Según Scofield, evaluar estos factores antes de las lluvias permite tomar decisiones financieras con mayor anticipación.

3. Proteger mercadería, equipos y documentos

Los equipos electrónicos, inventarios, mercadería y documentos importantes deben mantenerse en lugares protegidos ante el riesgo de filtraciones o inundaciones.

También resulta conveniente revisar techos, drenajes, conexiones eléctricas y espacios destinados al almacenamiento para detectar posibles vulnerabilidades.

4. Respaldar información y establecer canales de emergencia

Mantener copias de seguridad de contratos, registros, documentos e información de clientes puede facilitar la recuperación de las operaciones ante una emergencia.

Los trabajadores también deberían conocer los protocolos y canales de comunicación que utilizarán si las condiciones climáticas afectan las actividades habituales.

“La continuidad de un negocio también depende de tener a la mano la información crítica y de la capacidad de coordinar rápidamente con colaboradores, proveedores y clientes”, indicó Scofield.

5. Contar con proveedores y rutas alternativas

Las interrupciones en carreteras pueden generar retrasos en el abastecimiento y distribución de productos. Por ello, las empresas pueden identificar anticipadamente proveedores alternativos y otras rutas para trasladar sus productos o insumos.

La planificación permite contar con opciones en caso de que una vía habitual quede temporalmente restringida.

6. Diversificar los medios de pago y canales de venta

Las empresas también pueden reducir su dependencia de la atención presencial mediante diferentes medios de cobro, como tarjetas, códigos QR, billeteras digitales y herramientas para realizar pagos a distancia.

El comercio electrónico puede cobrar especial importancia cuando las condiciones climáticas dificultan el desplazamiento hacia los establecimientos.

Entre estas alternativas se encuentran herramientas como los enlaces de pago, que permiten enviar al cliente un vínculo para concretar una compra de manera remota.