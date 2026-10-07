Estudiantes de la institución educativa Santa Rosa de Lima, ubicada en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, continúan recibiendo clases en ambientes que presentarían riesgos para su seguridad. Durante una inspección realizada el 8 de setiembre, la Contraloría General de la República verificó que cuatro aulas del segundo piso seguían en uso, pese a que, según la directora, técnicos del Gobierno Regional de Junín habían recomendado no utilizarlas.

La falta de espacios alternativos impide trasladar a los escolares a otros ambientes. Sin embargo, durante la visita no se presentó documentación que acreditara la evaluación técnica que habría determinado la condición de inhabitabilidad.

El plantel, que tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, se encuentra en un distrito declarado en emergencia tras el sismo de magnitud 5.4 registrado el 18 de julio. Los inspectores encontraron rajaduras en los pisos, fisuras en paredes y vigas, así como ladrillos deteriorados en algunos tramos del cerco perimétrico. También advirtieron que las juntas sísmicas estaban rellenadas con una mezcla rígida de cemento y arena, en lugar de un material flexible.

Filtraciones y riesgo ante las lluvias

Otro de los problemas identificados es la falta de protección en los techos de concreto del último nivel, lo que permite el ingreso de agua de lluvia. La inspección detectó humedad y filtraciones en algunas aulas, incluso en ambientes donde recientemente se colocaron planchas de aluzinc.

Además, varios pabellones carecen de canaletas y el agua cae directamente sobre el patio. Las estructuras de drenaje existentes también tendrían una capacidad limitada. La ubicación del colegio, en una esquina rodeada de calles con pendientes pronunciadas, incrementaría el riesgo de que el agua ingrese al local, situación que ya habría ocurrido durante precipitaciones anteriores.

La alerta cobra importancia ante las perspectivas climáticas. La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y advierte una alta probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano de 2027 se prevén lluvias superiores a los niveles habituales en distintas zonas del país.

Ahuac ya registra antecedentes de emergencias por fenómenos naturales: en 2020 fue declarado en emergencia por un huaico y, en febrero de 2024, las lluvias afectaron viviendas, carreteras, cultivos y un establecimiento de salud.

La Contraloría también identificó deficiencias en la preparación del colegio para responder ante una emergencia. La institución no tendría actualizadas las fichas de emergencia ni las actas de entrega de estudiantes; tampoco dispone de un espacio seguro para almacenar materiales educativos ni de herramientas básicas, como baldes y barretas, para una primera respuesta.

A ello se suma que el plan de contingencia no contempla la habilitación de ambientes alternativos, clases a distancia ni modificaciones de horarios frente a un eventual impacto de El Niño.

En cuanto a las mejoras de infraestructura, la Municipalidad Distrital de Ahuac remitió un expediente técnico al Gobierno Regional de Junín, pero la entidad regional respondió que no podía revisarlo debido a la falta de un convenio entre ambas instituciones. La construcción de un nuevo colegio también está condicionada al saneamiento físico-legal del terreno.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó al gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, adoptar medidas preventivas y correctivas para atender las deficiencias advertidas y reducir los riesgos para la comunidad educativa.