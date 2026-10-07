El Equipo 2 de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Junín consiguió que el Poder Judicial imponga 18 meses de prisión preventiva a siete presuntos integrantes de la organización denominada “Los apretadores de Tarma”. Los investigados son procesados por los presuntos delitos de banda criminal, en agravio del Estado, y extorsión, en perjuicio de un ciudadano.

Entre los investigados se encuentran el comisario de Tarma, David Ramírez; los suboficiales PNP Luis Huaroc, Jean Pawelczyk y Héctor Lirio; los civiles Iurhgen Laos (32) y Luis Carhuaz (24), además del expolicía Jeferson Pawelczyk.

Según la tesis fiscal, la organización habría comenzado a operar a inicios de enero de 2026 en Tarma y sectores cercanos. Su presunto esquema consistía en captar vehículos mediante contratos de alquiler, para posteriormente dejar de pagar, ocultar o comercializar las unidades y cortar comunicación con sus propietarios.

Para captar a las víctimas, Laos habría utilizado empresas como ‘JF&M’ y la razón social FASAL S.A.C., además de realizar publicaciones en Facebook ofreciendo alquileres con atractivos pagos diarios o mensuales. Una vez que recibían los vehículos, estos habrían sido retenidos para concretar el despojo.

La investigación también señala que, cuando los propietarios buscaban recuperar sus unidades, Laos supuestamente se comunicaba con ellos por WhatsApp y aseguraba conocer el paradero de los vehículos, mencionando lugares como Juliaca, Lima o la selva. Bajo el argumento de gestionar su recuperación, les habría solicitado sucesivos depósitos de dinero, que presuntamente eran destinados a pagar servicios de seguridad o “chalequeo”.

Amenazas y presunta protección policial

La Fiscalía sostiene además que, ante los reclamos de las víctimas, algunos integrantes habrían recurrido a actos de intimidación. Entre ellos se investigan presuntos seguimientos, hostigamiento, pintas amenazantes en viviendas, irrupciones violentas, daños y sustracción de bienes.

Asimismo, Laos habría enviado fotografías de familiares de las víctimas, imágenes de armas de fuego y mensajes con amenazas de muerte, según los elementos expuestos durante la audiencia.

La acusación fiscal también comprende a los policías de la comisaría de Tarma. Huaroc, Pawelczyk y Lirio son investigados por presuntamente proporcionar armamento oficial, filtrar información sobre víctimas y denuncias, participar en acciones de intimidación y omitir intervenciones policiales ante los reclamos.

En cuanto al comisario David Ramírez, la Fiscalía sostiene que habría recibido dinero, transferencias indirectas y dádivas, entre ellas autopartes y combustible, además de conocer las actividades ilícitas que se atribuyen a Laos.

El Ministerio Público también señala que el oficial habría modificado los horarios de servicio de sus subalternos para facilitar su presunta participación en labores de seguridad a favor de Laos.

La prisión preventiva fue dictada mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.