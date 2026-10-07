Un agricultor de 66 años perdió la vida luego de ser atropellado mientras se movilizaba en bicicleta por una vía del distrito de Huamancaca Chico, provincia de Chupaca.

El accidente ocurrió después de las 7:00 de la mañana , en la intersección de la avenida Los Héroes con el jirón 28 de Julio. De acuerdo con información preliminar de la Policía, el automóvil habría impactado a la víctima por la parte posterior.

El hombre fue identificado como Jesús Ochoa Paucar. Según sus familiares, salió en bicicleta con dirección a un restaurante para desayunar y posteriormente tenía previsto continuar hacia la chacra donde laboraba como peón.

Producto del impacto, Ochoa cayó violentamente sobre el pavimento, mientras que su bicicleta quedó a varios metros del punto donde ocurrió el atropello.

Tras el accidente, el conductor del vehículo habría intentado retirarse del lugar. Sin embargo, vecinos de la zona lograron alcanzarlo y retenerlo a poca distancia, hasta la intervención de las autoridades.

La víctima deja viuda y cuatro hijos, según informaron sus familiares.

Piden mayor seguridad vial

Luego del accidente, los vecinos solicitaron a las autoridades implementar medidas para reducir la velocidad de los vehículos, entre ellas la instalación de rompemuelles en esta zona de Huamancaca Chico.

Los pobladores también alertaron sobre las condiciones de tránsito para peatones. En algunos sectores no existen veredas y, en otros, los negocios ocuparían parte del espacio destinado al paso, obligando a los transeúntes a desplazarse por la pista.

La ausencia de reductores de velocidad y estas condiciones de circulación generarían un riesgo permanente para peatones, ciclistas y conductores, por lo que los vecinos pidieron una intervención de las autoridades para evitar nuevos accidentes.