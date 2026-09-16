Un total de 24 obras públicas que estaban paralizadas fueron reactivadas en Arequipa en el plazo de un año, como resultado de las acciones de control preventivo de la Contraloría General de la República. Con esta cifra, la región ocupa el primer lugar a nivel nacional en proyectos destrabados mediante este mecanismo.

Entre las obras que volvieron a ponerse en marcha destacan dos proyectos hospitalarios. Uno es el establecimiento de salud Maritza Campos Díaz, cuya inversión alcanza los S/ 337.4 millones. El otro es el Hospital de Camaná, con un presupuesto de S/ 197.5 millones.

El contralor general César Aguilar Surichaqui durante su presentación ante la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Congreso informó que el balance comprende las intervenciones realizadas desde julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

Ambos proyectos representan una inversión conjunta de S/ 534.9 millones y forman parte de las 24 obras que la Contraloría reporta como reactivadas en la región.

La cifra de Arequipa supera a la registrada en otras regiones. Cusco tiene nueve obras reactivadas, Áncash ocho, Lima siete y Puno seis.

En total, la Contraloría informó que 94 obras paralizadas fueron reactivadas en 18 regiones del país. Para ello se emitieron 210 informes de control preventivo, correspondientes a proyectos cuyo valor conjunto llega a S/ 3900 millones.

El primer informe de este tipo, orientado específicamente a contribuir con la reactivación de obras paralizadas, fue emitido el 11 de julio de 2025.

Según la Contraloría, las intervenciones permitieron advertir a las entidades responsables sobre problemas que impedían continuar con los proyectos y promover la adopción de medidas para que las obras puedan retomarse.

A NIVEL NACIONAL

Los 94 proyectos reactivados a nivel nacional representan una inversión de S/ 3900 millones. Una vez culminados, la Contraloría estima que podrán beneficiar a alrededor de 4.9 millones de personas.

El reporte también incluyó otros resultados del control gubernamental. Entre enero y agosto de 2026 se emitieron 25 236 informes y se identificó un presunto perjuicio económico de S/ 722 millones en entidades públicas.

Además, los controles posteriores determinaron presunta responsabilidad en 2344 funcionarios por hechos irregulares.

Sin embargo, para Arequipa, el principal resultado del balance está en las 24 obras que lograron salir de la paralización y que ahora deben continuar su ejecución hasta convertirse en servicios e infraestructura para la población.