Los padres reclaman al alcalde Julio César Llallico Colca el reinicio de los trabajos, luego de que la empresa encargada habría abandonado el proyecto en tres oportunidades. Debido a la paralización, gran parte de los materiales de construcción permanece dentro de la institución, mientras los estudiantes deben desarrollar sus actividades en ambientes alquilados ubicados principalmente en los alrededores de la institución. Los padres de familia asumen mensualmente el pago de estos locales.

Clases fuera del colegio

Los padres señalaron que algunas secciones no pudieron conseguir ambientes alternativos y continúan estudiando dentro de la institución, pese a la presencia de escombros, piedras y materiales de construcción.

Incluso, los propios estudiantes habrían tenido que retirar y arrimar algunos restos de la obra para poder utilizar parcialmente los espacios del colegio. Advirtieron que estas condiciones representan un riesgo para los menores.

Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de atención del programa Qali Warma, pues aseguran que los estudiantes no estarían recibiendo los alimentos que les corresponden.

Piden solución al municipio

Los padres fueron convocados por el alcalde para participar en la sesión de concejo realizada hoy, con el objetivo de dialogar y buscar una solución al problema. Sin embargo, denunciaron que personal de Serenazgo permanecía en las puertas de la municipalidad y no les permitía ingresar a la sesión.

Los manifestantes también expresaron su temor de que el presupuesto destinado al proyecto pueda verse afectado mientras la obra permanece paralizada y exigieron que la empresa encargada sea impedida de continuar ejecutando trabajos para el Estado, debido a los reiterados abandonos que, según señalan, habría realizado.

La protesta ocurre un día después de que Julio César Llallico Colca retomara sus funciones como alcalde, tras las recientes controversias y confrontaciones registradas en torno a su gestión.