Un conflicto por el uso de un terreno destinado a área verde mantiene enfrentadas las posiciones de vecinos de la urbanización Las Piedras de Buena Vista de Llaxta y representantes vinculados a la futura capilla Nuestra Señora de los Dolores, en la jurisdicción de Los Aquijes.

Terreno en disputa

Un grupo de moradores cuestionó que aproximadamente 600 metros cuadrados del parque hayan sido entregados en cesión de uso durante la gestión del fallecido alcalde Edward Amoroto y sostuvo que no habría existido una consulta previa a todos los propietarios. Los vecinos señalaron que recién conocieron esta decisión cuando se pretendió realizar la entrega del espacio y ahora solicitan a la municipalidad revisar el procedimiento administrativo.

Pedro Miguel Antonio, vecino de la urbanización, indicó que el terreno forma parte del área verde contemplada desde el proyecto original y aseguró que el pasado 7 de julio presentaron ante la Municipalidad Distrital de Los Aquijes un documento solicitando la nulidad de oficio de la cesión. “Muchos de los vecinos y propietarios nos vemos sorprendidos”, manifestó, al precisar que cuentan con firmas de residentes y planos que, según su posición, respaldarían la condición original del espacio. Los moradores también afirmaron que vienen recuperando el parque desde hace aproximadamente dos años y denunciaron el retiro reciente de algunas plantas, situación por la que evalúan solicitar una constatación y adoptar acciones legales.

Frente a estos cuestionamientos, la Parroquia Santa María de Parcona emitió este 15 de septiembre un comunicado en el que sostuvo una versión distinta. La institución religiosa aseguró que el terreno “se encuentra en cesión en uso para la Capilla Nuestra Señora de los Dolores” y afirmó que el procedimiento fue gestionado formalmente ante la Municipalidad de Los Aquijes durante la administración de Edward Amoroto. Asimismo, señaló que cuenta con documentación que acreditaría la gestión y el destino del espacio, por lo que rechazó que se trate de una ocupación improvisada. Sobre el incidente ocurrido durante la víspera de la Madre Dolorosa, la parroquia afirmó que un grupo de personas se opuso a la celebración de una misa y que se decidió evitar cualquier enfrentamiento.

La controversia queda ahora pendiente de una definición documentaria y administrativa que permita establecer las condiciones exactas bajo las cuales se otorgó la cesión, su ubicación, extensión y compatibilidad con el uso original del terreno. Mientras los vecinos insisten en que no se oponen a la construcción de una capilla, sino a que esta ocupe parte del parque, la parroquia sostiene que posee documentación que respalda la futura edificación.

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