En el marco de las celebraciones por los 80 años de la Diócesis de Ica, se realizó la apertura de la Puerta Santa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Chincha, en una ceremonia presidida por el obispo de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona.

Fe y devoción

La actividad reunió a fieles y representantes de la comunidad católica de Chincha, quienes participaron de este acto religioso con motivo del aniversario de la jurisdicción eclesiástica.

Como parte de la jornada conmemorativa, también se desarrolló la Jornada de las Familias de la Zona Pastoral de Chincha, que convocó a familias de diferentes comunidades parroquiales para compartir un espacio de encuentro y reflexión.

Las actividades forman parte del programa conmemorativo por los 80 años de la Diócesis de Ica, promoviendo la participación de la comunidad católica de las distintas zonas pastorales.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO