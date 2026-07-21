El Patronato de Ica presentó una carta dirigida al obispo de la Diócesis de Ica, monseñor Héctor Vera Colona, solicitando su intervención ante los problemas que, según la institución, atraviesa la Hermandad del Señor Crucificado de Luren.

Múltiples cuestionamientos

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Patronato, Juan Daniel Orellana, manifestó su preocupación por la gestión de la actual directiva y advirtió que la situación podría afectar el desarrollo de las actividades religiosas vinculadas al santo patrón de la región.

Orellana explicó que la decisión de enviar el documento responde a la responsabilidad del Patronato de preservar la identidad, la historia y la fe católica en Ica. “Nos preocupa lo que está pasando. La directiva prácticamente no está haciendo su trabajo y está llevando realmente a un caos”, sostuvo. Asimismo, señaló que entre las principales observaciones figuran la falta de convocatoria, la ausencia de rendición de cuentas y el presunto maltrato hacia los integrantes más antiguos y los jóvenes de la hermandad.

También cuestionó algunos gastos efectuados por la actual gestión, asegurando que no responden a las necesidades de una institución religiosa. “Han instalado un tremendo letrero luminoso en el local, que no es necesario. Antes los mismos hermanos pintaban el local o donaban la pintura; ahora han contratado pintores porque no tienen convocatoria”, afirmó.

Otro de los puntos expuestos fue la presunta falta de transparencia en el manejo económico de la hermandad. Según Orellana, el tesorero de la actual directiva no habría presentado balances desde hace dos años, pese a que estos deberían rendirse periódicamente. “En cualquier grupo humano donde hay aportaciones, la directiva tiene la obligación de rendir cuentas. Estos señores no lo hacen”, cuestionó durante la conferencia.

El presidente del Patronato también recordó que uno de los integrantes de la actual directiva habría estado vinculado a una gestión anterior en la que, según dijo, existieron observaciones económicas. Indicó que existe un informe que menciona un perjuicio de aproximadamente 135 mil soles, monto que, según afirmó, podría ascender hasta los 200 mil soles. No obstante, señaló que será la autoridad eclesiástica la que deberá evaluar la situación y determinar las acciones correspondientes.

En ese contexto, Orellana pidió al obispo asumir un rol activo para solucionar el conflicto antes del inicio de las principales festividades religiosas. “El señor obispo tiene que tomar cartas en el asunto. El 80 % de los hermanos no quiere trabajar con esta directiva”, manifestó. Asimismo, propuso que se evalúe una reorganización de la hermandad y la convocatoria a elecciones para elegir a nuevos dirigentes con el respaldo de sus integrantes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO