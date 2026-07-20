La Institución Educativa San Luis Gonzaga dio un nuevo paso hacia la implementación de la modalidad de Formación Técnica, luego de que especialistas del Ministerio de Educación (Minedu), en coordinación con el Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de Educación (DRE), realizaran una inspección técnica para verificar las condiciones que permitirán poner en marcha esta oferta educativa.

Apuestan por la educación

La visita se desarrolló tanto en la sede de la DRE Ica como en las instalaciones del plantel, donde la comisión técnica evaluó diversos aspectos relacionados con la infraestructura, el equipamiento y la capacidad operativa necesaria para el funcionamiento de la nueva modalidad.

Las acciones forman parte del proceso iniciado tras la asignación de 17 plazas docentes a la institución educativa, medida dispuesta por el Ministerio de Educación mediante el Oficio N.° 00210-2026-MINEDU/SPE-OPEP-UPP con el propósito de fortalecer la enseñanza técnica en este emblemático colegio iqueño.

Durante la jornada, los especialistas inspeccionaron los ambientes disponibles, identificaron las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades formativas y recopilaron información técnica que servirá para planificar las siguientes etapas de implementación.

La evaluación también permitió determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento que deberán atenderse para garantizar que los estudiantes reciban una formación técnica acorde con los estándares establecidos por el sector Educación.

La incorporación de esta modalidad busca ampliar las oportunidades de aprendizaje para los alumnos, permitiéndoles desarrollar competencias técnicas que faciliten su inserción en el mercado laboral o la continuidad de estudios superiores especializados.

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