El Instituto Politécnico abrió sus puertas en Ica, con programas técnicos diseñados para preparar a los estudiantes con habilidades prácticas y competencias que les permitan incorporarse rápidamente al ámbito profesional. La institución está certificada por el Ministerio de Educación (MINEDU).

Formación técnica

Entre sus carreras más demandadas se encuentran Enfermería y Fisioterapia y Rehabilitación, alineadas al crecimiento del sector salud en la región. Estas especialidades permiten que los estudiantes desarrollen competencias directamente vinculadas con la atención clínica, rehabilitación y servicios médicos, fortaleciendo la empleabilidad y respondiendo a las necesidades de hospitales, clínicas y centros de atención locales.

“En regiones como Ica, donde el crecimiento productivo exige talento técnico especializado, nuestra misión es formar profesionales con visión práctica, capaces de aportar desde el primer día en sus centros de trabajo”, señaló Juan Manuel Paredes, director de la sede de Ica del Instituto Politécnico.

Los programas están estructurados bajo un sistema modular, que permite a los estudiantes obtener certificaciones progresivas a lo largo de su formación. Este modelo facilita la inserción laboral temprana, ya que cada módulo acredita competencias específicas y demandadas por el sector productivo.

VIDEO RECOMENDADO