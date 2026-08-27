Siete candidatos que postulan para alcaldes y regidores a las municipalidades provinciales de Sechura y Huancabamba declararon en sus hojas de vida, en la plataforma de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tienen sentencias penales y no penales por los delitos de violencia familiar, omisión alimentaria, lesiones, difamación, entre otros.

Para la provincia de Sechura se presentan solo cinco organizaciones políticas, una de estas es la agrupación Podemos, liderada por el exalcalde y exregidor de esta localidad, Santos Valentín Querevalú Periche.

Él declaró que tiene una sentencia por el delito de difamación en el Juzgado Penal Unipersonal de Sechura, según el expediente 249-2024-0-2008-JR-PE-01 con fecha 15 de diciembre del 2025, cuya pena ya ha sido cumplida.

También registra una sentencia por alimentos, la cual ha sido fundada en parte, en la que se le ordena dar una pensión mensual de S/ 850, en el Primer Juzgado de Paz Letrado –Grau, de acuerdo con el expediente 00360-2012-0-2001-JP-FC-01; y otro en el tema laboral, declarada fundada relacionada al pago de beneficios sociales, en el Juzgado Mixto.

Otro candidato con sentencia es Pedro Félix Ramírez Querevalú, quien postula como regidor con el movimiento Alianza Electoral Venceremos. Él fue también concejal en el período 2015–2018. Declaró un sentencia por alimentos por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Sechura, que le ordenó cancelar S/400, según el expediente 41-2015-41-2008-JP-FC-01.

Además, registra un sobreseimiento por principio de oportunidad en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria Sechura, de acuerdo con el expediente 344-2015-0-2008-JR-PE-01; otra sentencia por alimentos, con conclusión anticipada del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria Sechura con el expediente 413-2017-0-2008-JR-PE-01 y otro por el mismo delito y juzgado según el expediente 422-2017-41-2008-JR-PE-01.

También figura el ingeniero civil y docente universitario Raimer Lartsimin Ruiz Jaramillo, que postula como regidor con el movimiento Podemos Perú. Él declaró una sentencia por lesiones en Sechura, según expediente 2606014502-2019-694-0 del 3 de noviembre del 2020 con reserva de fallo y cuya pena ya fue cumplida.

Para la provincia de Huancabamba postula para regidor por Alianza Para el Progreso, Marcos Daguin Chumacero Peña, quien declaró una sentencia por alimentos y el Juzgado de Paz Letrado de Huancabamba dispuso aportar la pensión alimenticia de S/500, según el expediente 00186-2016-0-2003-JM-FC-01 y por el mismo delito se ordenó aportar S/ 200 de acuerdo con el expediente 00193-2022-0-2023-JP-FC-01.

En Somos Perú, Natividad Campos Ojeda postula a la alcaldía y declaró una sentencia por alimentos y el Juzgado de Paz Letrado–sede El Chipe, dispuso una pensión del 30% de su haber mensual y otros beneficios de libre disponibilidad, según expediente: 00248-2023-0-2001-JP-FC-01.