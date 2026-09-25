Siete de los ocho candidatos al Gobierno Regional de Junín participarán este viernes 25 de setiembre en el debate electoral organizado por el Diario Correo, el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP)–Regional Junín y Grupo El Comercio. El encuentro se desarrollará desde las 8:30 de la mañana, en el local del CAP, ubicado en el jirón Rebagliati N.° 125, urbanización Gonzales, El Tambo.

El debate forma parte del ciclo de encuentros promovido de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El evento de hoy cierra con “broche de oro”, los encuentros a los que asistieron candidatos a las municipalidades de Chilca, El Tambo, Huancayo y ahora, al Gobierno Regional de Junín.

Los aspirantes tendrán la oportunidad de sustentar sus planes de gobierno y contrastar propuestas frente a problemas urgentes de la región como: salud pública e infraestructura hospitalaria; gestión pública y lucha contra la corrupción; y Carretera Central, transitabilidad regional, ordenamiento territorial y gestión del suelo.

Propuestas

Fernando Orihuela plantea dar continuidad a la denominada “Agenda Junín”, con énfasis en atención primaria, reducción de la anemia, infraestructura educativa y construcción de mil kilómetros de carreteras. También propone plantas asfaltadoras, un teleférico en La Merced y estaciones de seguridad con tecnología C4 y C5.

Dimas Aliaga propone concluir obras paralizadas, entre ellas los hospitales de Pangoa y Chupaca, además de destrabar el Manuel Higa Arakaki. Su meta incluye reducir la anemia regional al 40%.

César Merea plantea presupuesto directo para equipamiento, mantenimiento y personal de establecimientos de salud, junto con apoyo al agro, carreteras regionales, turismo y lucha contra la corrupción.

José Miguel Álvarez apuesta por optimizar los recursos públicos, evitar la proliferación de adendas, generar empleo juvenil y descentralizar el presupuesto para fortalecer la producción.

Juan Mael Palomino propone posicionar a Junín como la segunda economía regional al 2030, reestructurar los servicios de salud, industrializar la producción agrícola y minera y reducir en 30% la brecha de infraestructura educativa.

Arnoldo Mallma plantea especialistas en psicología y odontología para los colegios, ampliar a cuatro carriles la vía Huancayo–Jauja, instalar más de 500 puentes modulares y utilizar plantas de asfalto móviles.

Adolfo Rojas propone combatir la anemia mediante el fortalecimiento de la producción local de alimentos y la agricultura familiar.