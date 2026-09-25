La diputada por Tacna Svieta Fernández González indicó que entregar facultades en 66 puntos tal como ha solicitado el Poder Ejecutivo es entregar un cheque en blanco y que en 120 días podría reestructurar el país debido a los antecedentes del fujimorismo de hacer mal uso del poder.

Explicó que la amplitud de facultades y al poco respaldo técnico en la exposición de motivos preocupa porque la Constitución Política del Perú exige que solo se otorgue facultades legislativas en situaciones excepcionales y los 66 puntos solicitados no lo son.

Solo situaciones excepcionales

“Son una infinidad, algunos están ligados a la reestructuración del Estado, otros a temas económicos como por ejemplo quitarle el tope a las tasas de interés para las entidades bancarias, otro flexibilizar los procesos administrativos en acciones que pueden ser un atentado contra el medio ambiente para implementar yacimientos mineros o proyectos mineros”, precisó la diputada.

Recordó que las situaciones excepcionales son el Fenómeno de El Niño, del cual solo hay un punto; y el tema de inseguridad, donde no hay más que el tema de militarización, pero no se solicita legislar sobre la reforma de la Policía Nacional.

“En las comisiones lo hemos debatido tres semanas y se ha llegado a la conclusión de que no podemos respaldar así como están las facultades legislativas, hemos pedido al Ejecutivo que lo vuelvan a replantear en dos puntos específicos, lo vamos a evaluar, tenemos toda la disposición pero hasta ahora no hemos recibido respuesta más que se nos ha estado llamando obstruccionistas, que no queremos que el Perú avance y no es eso”, respondió la legisladora.

Foro ciudadano en Tacna

Precisamente para hoy, viernes 25 de setiembre, el despacho de la diputada Svieta Fernández ha programado el Foro Ciudadano “¿Facultades para gobernar?”, a las 17 h en el auditorio de la municipalidad de Gregorio Albarracín en Tacna.

Asistirán el parlamentario andino Paúl Fernández, las diputadas Svieta Fernández y Giannina Avendaño (presidenta de la Comisión de Constitución) y el ingeniero Edgar Torres. El ingreso será libre y se invita a la población a participar.

En el evento se tendrá las ponencias de “El rol del Estado frente a las facultades legislativas” y “El equilibrio de poderes, gobernabilidad y democracia”, teniendo como panelistas a Fedra Rodríguez, Edgar Bolaños y Pablo Condori.