La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este jueves que el actual episodio de El Niño podría convertirse en el más potente registrado desde que el organismo comenzó a monitorear sistemáticamente este fenómeno climático hace cuatro décadas.

El Niño se caracteriza por un calentamiento de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental, capaz de modificar los patrones de lluvias, temperaturas, presión atmosférica y vientos en diferentes regiones del planeta.

El Niño se intensificaría hasta finales de 2026

Según la OMM, el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzaría su punto máximo hacia finales de este año. Sus efectos sobre el clima, sin embargo, podrían prolongarse durante 2027.

“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, señaló la agencia de Naciones Unidas.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, sostuvo que el episodio actual “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo” hace cuatro décadas.

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Panamá, El Salvador y Ecuador adoptan medidas

La evolución del fenómeno ya ha llevado a distintos países latinoamericanos a adoptar medidas preventivas. Panamá y El Salvador se declararon en emergencia, mientras que Ecuador estableció una alerta roja ante la intensificación de El Niño, según la información proporcionada.

En Panamá, las condiciones asociadas al fenómeno también han obligado a reducir el tráfico de embarcaciones a través de la vía interoceánica.

La OMM señaló que existe una probabilidad cercana al 100 % de que el episodio se mantenga hasta febrero, mientras distintas regiones podrían experimentar sus efectos antes, durante o después de alcanzar su máxima intensidad.

ONU advierte riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó sobre las dimensiones que está adquiriendo el fenómeno y los riesgos que representa en un contexto de calentamiento global.

“El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”, sostuvo Guterres, quien advirtió que el planeta se encuentra expuesto a condiciones climáticas extremas.

Aunque El Niño es un fenómeno natural y no está causado por el cambio climático, los científicos prevén que su influencia pueda potenciar las temperaturas en un planeta que ya experimenta un calentamiento asociado a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles.

OMM pide prepararse para los impactos económicos

Saulo advirtió que este episodio tiene potencial para generar importantes consecuencias sobre las comunidades y las economías.

La OMM pidió a las autoridades responsables de la gestión de desastres y a sectores especialmente expuestos, como agricultura, salud, energía y agua, adoptar medidas de prevención.

El Niño suele producirse con una frecuencia de entre dos y siete años y normalmente tiene una duración de nueve a doce meses. Posteriormente, las condiciones pueden retornar a un estado neutral o evolucionar hacia su fase opuesta, conocida como La Niña.

Temperatura del Pacífico muestra una fuerte anomalía

Las mediciones de la OMM muestran una intensificación del calentamiento en el Pacífico ecuatorial centrooriental. Entre mayo y julio, la anomalía promedio de la temperatura superficial del mar se situó alrededor de 1,5 °C por encima de lo normal.

Entre finales de julio y mediados de agosto, los valores semanales oscilaron entre 2,2 °C y 2,6 °C por encima del promedio, según los datos citados.

En algunas áreas, las temperaturas oceánicas bajo la superficie llegaron a situarse más de 8 °C por encima de la media durante julio y comienzos de agosto.

Para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre, la OMM proyecta una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en casi todas las zonas terrestres.

OIM solicita US$110 millones ante efectos de El Niño

Ante los posibles efectos humanitarios, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó un llamado para recaudar US$110 millones.

Los recursos estarían destinados a proteger a 4,9 millones de personas frente a los efectos potencialmente graves del episodio de El Niño.

El fenómeno puede alterar el clima a miles de kilómetros del Pacífico tropical. Entre los patrones asociados a episodios intensos figuran sequías en partes de la Amazonía, Indonesia y Australia, además de alteraciones en los monzones de India y cambios en las precipitaciones de zonas tropicales.