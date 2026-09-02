Haakon VIII asumió las funciones como nuevo rey de Noruega este martes tras jurar la Constitución ante el Parlamento, cuatro días después del fallecimiento de Harald V. El acto realizado en el Storting formalizó el inicio de su reinado y se desarrolló mientras el país continúa con las ceremonias de duelo por el anterior monarca.

El nuevo soberano llegó al Storting acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, para participar en una ceremonia que se extendió durante unos 20 minutos. Ante los representantes parlamentarios, asumió el compromiso de ejercer sus funciones de acuerdo con el marco constitucional noruego.

“Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes”, manifestó en su discurso.

La ceremonia parlamentaria constituye el principal acto institucional que acompaña la sucesión en Noruega. A diferencia de otros países con monarquías, el país no celebra una coronación para reconocer formalmente a sus soberanos desde 1908.

Haakon se trasladó hasta el Parlamento desde el Palacio Real de Oslo a bordo de un Lincoln Continental de 1966 que ya había sido utilizado en actividades oficiales de la familia real. Su llegada se produjo mientras continuaban los homenajes públicos dedicados a Harald V.

VIDEO | El rey Haakon VIII se juramenta ante el Storting, el Parlmento noruego, marcando el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años. El nuevo monarca estuvo acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.



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Ausencia de Mette-Marit

La reina Mette-Marit no participó en la ceremonia debido a las complicaciones que enfrenta después del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio. La Casa Real informó que permanece bajo supervisión médica mientras continúa su recuperación.

Ante su ausencia, la reina Sonja y el príncipe Sverre Magnus acompañaron al nuevo soberano durante el acto en el Storting. La presencia de ambos permitió mantener la representación de la familia real en la ceremonia constitucional.

Harald V murió el 28 de agosto a los 89 años después de permanecer hospitalizado durante un periodo prolongado. Tras su fallecimiento, Haakon pasó automáticamente a ocupar el trono de acuerdo con las normas de sucesión de la monarquía noruega.

El cambio de soberano no requirió una proclamación mediante coronación, debido al sistema establecido por la legislación noruega. El juramento realizado ante el Parlamento constituye una de las principales expresiones institucionales de esta transición.

Cientos de personas acudieron al Palacio Real de Oslo para despedir al anterior monarca, mientras su féretro fue trasladado posteriormente a la capilla real. El funeral está previsto para el miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo y después será sepultado en el mausoleo de la fortaleza de Akershus.

Durante la sesión parlamentaria, el presidente del Storting, Masud Gharahkhani, recordó la trayectoria de Harald V y su defensa de la Constitución, la democracia y la unidad del país. Los asistentes guardaron un minuto de silencio y posteriormente entonaron el himno real.