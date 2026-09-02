La ciudad de Nueva York impondrá durante un año una moratoria al uso de inteligencia artificial generativa por parte de estudiantes desde 2-K hasta octavo grado en sus escuelas públicas, anunció este miércoles 2 de septiembre el alcalde Zohran Mamdani.

La política entrará en vigencia durante el año escolar 2026-2027 y alcanzará a cerca de 600 mil estudiantes, equivalentes a alrededor de dos tercios de la matrícula del sistema público de la ciudad.

La administración municipal presenta la medida como la restricción de IA generativa orientada a estudiantes más amplia aplicada hasta ahora por un distrito escolar de Estados Unidos.

¿Qué tipo de inteligencia artificial estará prohibida?

La moratoria impedirá que los estudiantes desde 2-K —programas previos al kindergarten— hasta octavo grado utilicen herramientas de IA generativa dirigidas directamente al alumno dentro del sistema escolar.

Además, los llamados chatbots de compañía, diseñados para mantener conversaciones personales o brindar acompañamiento emocional, estarán prohibidos para estudiantes de todos los grados, incluida la secundaria.

“Los niños necesitan profesores y conexiones humanas para aprender y crecer. Necesitan desarrollar habilidades junto con sus compañeros, establecer relaciones con los educadores y enfrentarse por su cuenta a problemas difíciles”, señaló Mamdani al anunciar la medida.

El alcalde sostuvo que su administración no considera inevitable ni necesaria la incorporación de IA generativa en la educación de los niños más pequeños y señaló que el próximo año será utilizado para estudiar sus efectos.

Estudiantes de secundaria sí tendrán acceso limitado a IA

La política será diferente para quienes cursan la escuela secundaria, desde noveno grado.

Nueva York permitirá cinco programas piloto de IA en un número limitado de aulas, con un máximo de 50 mil estudiantes de secundaria, aproximadamente el 5 % de la matrícula total del sistema público.

Las herramientas deberán haber pasado evaluaciones de seguridad y privacidad y su utilización se realizará bajo supervisión directa de docentes capacitados.

Entre las plataformas seleccionadas se encuentran Quill, Edia, Brisk Teaching, Playlab e Intel AI-Ready Schools, destinadas a actividades como comprensión lectora, matemáticas, análisis crítico y proyectos tecnológicos.

Alumnos de secundaria recibirán clases sobre inteligencia artificial

La ciudad no busca excluir completamente la IA de la formación de los adolescentes.

Todos los alumnos de secundaria tendrán acceso a dos módulos de alfabetización en inteligencia artificial durante el año, de 45 minutos cada uno.

Estas sesiones abordarán qué es y qué no es la IA, sus posibles sesgos, riesgos, aspectos éticos y su impacto en el empleo y las competencias profesionales del futuro.

La intención es que los jóvenes aprendan a evaluar críticamente estas herramientas antes de utilizarlas de forma habitual.

Profesores podrán usar IA para preparar sus clases

La restricción no alcanza de la misma manera a los docentes.

Los profesores podrán continuar utilizando herramientas de inteligencia artificial para planificación educativa y determinadas tareas operativas, siempre que las plataformas cumplan los estándares de seguridad establecidos por las escuelas públicas de Nueva York.

También habrá excepciones para tecnologías de asistencia utilizadas por estudiantes con discapacidades, alumnos multilingües y determinados programas de preparación profesional, como los relacionados con ciencias de la computación.

Nueva York también limitará el tiempo frente a pantallas

La nueva política incorpora medidas adicionales para reducir el uso de dispositivos electrónicos durante las clases.

Los estudiantes de segundo grado o menores tendrán restricciones para el uso individual de pantallas.

Para los alumnos de tercero a quinto grado, la recomendación será limitar ese tiempo a un máximo de 30 minutos diarios, mientras que para los estudiantes de sexto a octavo grado el límite recomendado será de 45 minutos al día.

La ciudad también revisará las herramientas tecnológicas actualmente utilizadas en las escuelas y podrá retirar aquellas cuya función no sea considerada esencial para el aprendizaje.

Una comisión evaluará el impacto durante un año

Durante el ciclo 2026-2027 funcionará una Technology in Schools Coalition, integrada por estudiantes, docentes, padres de familia, funcionarios electos, sindicatos, especialistas y organizaciones vinculadas con educación.

El grupo analizará tanto los efectos de la moratoria como los resultados de los programas piloto de secundaria y deberá elaborar recomendaciones para los siguientes años escolares.

Nueva York administra el sistema de escuelas públicas más grande de Estados Unidos, por lo que la decisión podría convertirse en referencia para otros distritos que evalúan cómo incorporar la inteligencia artificial en las aulas.